Zedko jezdí kamionem, Shock na záchodě, Neofrag cvičí. A Cannie se vrátil do SINNERS!

Sinners se na bootcampu připravovali na play off Sazka eLEAGUE • Ondřej Horák/Sazka eLEAGUE

Přípravy na play off Sazka eLEAGUE vrcholí také u favoritů číslo jedna. Sinners strávili několik dní na bootcampu v Liberci, kam se za nimi vydal jejich bývalý sniper Hubert „Cannie“ Ludwig. Jak se 34. tým světa připravuje na finálové boje a jaký je tajný recept na pořádnou kávu od Adama „NEOFRAG“ Zouhara?

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Sinners se řádně připravují na důležitou fázi sezóny . V play off Sazka eLEAGUE se utkají s Enterprise, podaří se jim postoupit do finále a dostanou se o krok blíž obhajobě titulu? To můžeš zjistit již v sobotu 19. 6. od 13:15 na twitch.tv/eleaguecz.