Legenda dánského CS:GO sestavila svůj vysněný Counter-Strike tým

Zkušený třicátník má za sebou dlouhou kariéru profesionálního hráče, která sahá až do doby Counter-Strike 1.6, což při jeho výběru hrálo roli. Karrigan zmínil, že by se rád vrátil v čase a do výběru zapojil i dřívější hvězdy, což se potvrdilo hned při první volbě snipera v podobě Christoffera „Sunde“ Sunde. „Vždycky jsem byl fanouškem jeho hry i charakteru. Sunde je jednoznačný sniper mého týmu,“ objasnil karrigan.

Post in-game lídra přichystal karrigan pro Fatih „gob b“ Dayika, bývalého profesionálního hráče Counter-Striku a aktuálního trenéra týmu BIG. Karrigan svou druhou volbu jasně vysvětlil. „Byl jedním z těch, kteří mi pomohli dosáhnout úspěchu v Counter-Strike 1.6. Byl skvělý mentor, motivoval hráče kolem sebe a zajímal se o tým.“ Virtuální kouč karrigan přiznal, že si z přístupu god b sám hodně vzal.

„Potřebujeme nějaké mladé hráče,“ začal karrigan svou třetí volbu a následně zvolil Estonce Robina „ropz“ Koola. Karrigan ocenil způsob, jakým ropz o hře přemýšlí a jak k ní přistupuje. „Navíc má nejlepší techniku na scéně. Proto se mu přezdívá doktor, protože vše co udělá, je naprosto precizní,” dodal karrigan.

S blížícím se koncem volných míst se lídr FaZe klanu rozhodl vybrat, jak sám řekl, superstar a do své ideální sestavy tak přidal Oleksandra „s1mple“ Kostylieva. „Je to bůh CS:GO, pro takovou superstar bude v týmu místo na to, aby si dělal to, co uzná za vhodné a v čem je nejlepší. Ale pokud vezme AWP Sundemu, tak se budu zlobit,“ zavtipkoval karrigan.

Při poslední volbě měl karrigan jasno, chtěl někoho, kdo celý tým stmelí. Tuto funkci by měl v jeho očích plnit support Andreas „Xyp9x“ Højsleth, od kterého by očekával přínos cenných zkušeností, kterých má puškař Astralisu nespočet.

„Na papíře to možná vypadá na zvláštní sestavu, ale když si představíte všechny hráče v jejich nejlepších letech tak máte opravdový All-Star výběr,“ zakončil svou sérii karrigan.