V týmu mám čaroděje s AWP, směje se namotivovaná posila eSuby sAvana

Změnám se před dalším splitem Sazka eLEAGUE CS:GO nevyhnula ani eSuba. Jednou z posil „modré krve“ se stal Lukáš „sAvana“ Lintner, teprve 17letý střelec, jenž si svými výkony v akademii jasně řekl o posun do hlavního týmu. Kolem mladého hráče je vlna pozitivity a sám sAvana má v nové sestavě jen ty nejvyšší cíle. „Budem spokojný, ak sa dostaneme do finále,“ hlásí před začátkem Sazka eLEAGUE.

Vstupoval jsi do tryoutů sebejistě? Věřil jsi, že se posuneš do hlavního týmu eSuby?

„Nemal som tryout, vedenie eSuby ma sledovalo pól roka v Youngsters a zhodli sa s hráčmi na mojom presune do Áčka. Samozrejme, že som si veril, v mojej hlave to bola iba otázka času.“

Dokážeš popsat největší rozdíl mezi akademií a „A“ týmem?

„Najväčší rozdiel sú skúsenosti hráčov. V Youngsters mal skúsenosti iba Kozlik a bolo to na našej hre poznať.“

Jak probíhá in-game komunikace s týmem? Rozkoukáváš se zatím, nebo jsi od začátku slyšet a nebojíš se něco zacallovat?

„Od prvého praccu sa cítim úplne v pohode, komunikácia funguje ako v každom inom týme.“

Hráči a trenéři v tvém okolí si hodně pochvalují tvou morálku. Je to jedna z tvých předností?

„Nerád hodnotím sám seba, takže to nechám na ludí okolo mňa.“

Vyhovuje ti pozice riflera?

„Jasné, ja som s tým spokojný. Mám v teame Blogg1sa, čo je čarodej s wipom, čiže sa nemám na čo sťažovať.“ (směje se)

Musel ses tedy nějak herně přizpůsobit při příchodu do Áčka?

„Úprimne ani moc nie. Samozrejme, že sa pár vecí pozmenilo, ale neboli to velké zmeny oproti tomu, na čo som zvyknutý.“

Kde je cíl Savany? Kam by ses jednou chtěl dostat?

„Postupom času by som sa chcel dostať do Európy a hrávať proti hráčom, ktorých som dlhé roky sledoval.“

A co Sazka eLEAGUE? Jak by ses rád umístil?

„Budem spokojný, ak sa dostaneme do finále.“

Těšíš se na nějaký specifický zápas?

„Teším sa na dva zápasy, a to Enterprise a Sampi. V oboch teamoch mám kamarátov, takže si myslím, že to budú zaujímavé zápasy.“