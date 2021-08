System: Spolupráce s bratrem mi vyhovuje. S Enterprise jsme to mohli dotáhnout daleko

Před rokem jsme vás navštívili na bootcampu Enterprise jako nový tým, teď se v podobné pozici připravuješ se Sampi. Dokážeš porovnat atmosféru v obou týmech? Kde je největší rozdíl?

„Najväčší rozdiel vidím asi v prístupe. Enterprise bolo vtedy prvé fulltime zázemie pre každého z nás a dá sa povedať, že sme si to možno nevážili až tak, ako sme mali. V Sampi to so spoluhráčmi berieme viacej „profesionálnejšie“ a zatiaľ tomu venujeme všetci toľko, koľko máme. Snažíme sa plniť všetky povinnosti najlepšie ako vieme.“

Vyhovuje ti spolupráce s bratrem v jednom celku?

„Určite ano, aj keď niekedy to je bolesť. Tým, že sme bratia, tak často krát sa hádame na nepodstatných veciach a zbytočne do seba bombardujeme. Ale tak myslím si že je to normálne.“ (směje se)

Měl jsi slovo ve skládání sestavy?

„Bol som v podstate prvý, komu Queztone napísal, a prvotný lineup sme riešili všetci spoločne. Ten ale stroskotal kvôli iným offerom a museli sme nanovo skladať, kde lineup hlavne riešili queztone, môj brat a ja. Nakoniec som rád, ako to dopadlo.“

Hodně se mluví o tom, že vaše sestava má být dlouhodobým projektem. Kdy se podle tebe dostanete na úroveň úměrnou vašim schopnostem?

„Ťažko povedať. Máme v tíme dvoch mladých hráčov, pre ktorích je Sampi prvá skúsenosť v lepšom tíme, a určite potrvá nejaký čas, kým sa zohráme a zvyknú si na túto úroveň hrania. Ale verím tomu, že ďaľšiu sezónu by sme mohli atakovať medailové umiestnenia.“

Cítíš na sobě velkou zodpovědnost jakožto IGL Sampi?

„Určite je to veľká zodpovednosť pre hocijaké IGL. Keď sa prehráva T strana, najprv sa vždy pozriem na seba a svoje cally, a beriem to tak, že keď sa prehrá kvôli T strane, tak je to hlavne moja chyba, aj keď tomu nemusí tak byť. Od teammatov ale nepociťujem žiadny tlak, skôr naopak, dostávam peknú podporu, aj keď sa nedarí.“

Jak bys popsal svůj styl IGL? Hodně kontroluješ spoluhráče, nebo jim spíš necháváš volnost?

„Ako kedy. Snažím sa hlavne callovať reakčne a hrať okolo dvoch playmakerov, čo v našom prípade je Darber a zur1s. Oni ked si chcú isť niečo zahrať, tak majú väčšinou vždy voľnosť a zvyšok ich supportí.“

Jak bys momentálně ohodnotil nejnovější mapu v poolu? Líbí se ti Ancient?

„Ancient je super mapa až na pár drobností. Je to mapa, ktorá sa hrá trocha iným štýlom a je tam strašne veľký play potential. Myslím si, že A site potrebuje pár zmien a bude to dobré.“

Ty už jsi ve svých sedmnácti letech vystřídal slušný počet týmů. Na jaký vzpomínáš nejradši?

„Určite Enterprise. Bol to najlepší tím, v ktorom som bo. A myslím si, že keby sa neudejú určité veci a ostaneme spolu v zložení ja, forsy, twist, lucasp a manguss, ktorý prišiel miesto xperrienca po MČR do tímu, tak by to bolo top a mohli sme to dotiahnuť ďaleko. Ale hold, minulosť sa už nezmení.“

Jsi spokojený s prvními týdny v Sampi?

„Prvé týždne dopadli nad očakávania. Boli sme pripravený, že môžme prehrať všetko a naše prvé zápasy dopadli o dosť lepšie, než sme očakávali. Naskočili sme na dobré tempo trénovania, teraz len ostáva udržať si to tempo a zlepšovať sa každým dňom.“

Co můžeme od vašeho týmu čekat? Budou Sampi silní především po individuální, nebo týmové stránce?

„Myslím si, že máme dobrý balance skúseností aj firepoweru, takže dúfam, že obidve stránky budú silné a nebudeme zaostávať ani po jednej.“

Je nějaký soupeř, na kterého se v Sazka eLEAGUE těšíš víc než na ostatní?

„Je mi to asi jedno, proti komu hrám, ale ak by som mal povedať jeden tím, tak asi EP. Mám tam predsa len kamarátov, proti ktorým nechcem prehrať.“ (usmívá se)