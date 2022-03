Nechtěl, aby FaZe kvůli němu vypadl z turnaje v Katovicích, tak s ním JKS vyhrál titul

Nechtěl být tím, kvůli komu FaZe skončí v turnaji, a proto dělal maximum, aby tenhle evropský tým postoupil z play-in fáze do základní skupiny IEM Katovice 2022.

Australan Justin „jks“ Savage jen několik dní před začátkem polského turnaje musel nahradit Robina „ropz“ Koola, který nemohl úvodní zápasy odehrát kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. Estonec ropz musel do karantény a věděl, že pokud vše půjde dobře, dostane se do hry až v průběhu druhého hracího dne základní části.

Jeho místo v zápasech play-in fáze tak zaujal muž, který k poslednímu utkání nastoupil v říjnu 2021. Justin „jks“ Savage tehdy v sestavě Complexity vyzval týmy fnatic a ENCE, jenže po dvou porážkách 0:2 se rozloučil s uzavřenou kvalifikací na IEM Winter. Poté jks usedl na lavičku amerického týmu a nehrál.

Australan přes zimu trénoval v Dánsku, kde mu zázemí poskytl například i tým Astralis, a čekal, jak se vyvine situace kolem jeho víza a pobytu v Evropě.

Do toho přišla nabídka a žádost o výpomoc FaZe. Tým se v Katovicích rozjížděl pomalu, ale jistě. Po postupu do základní části mohl jks pro web HLTV.org vyprávět, jak mu jeden z nejzkušenějších borců FaZe Finn „karrigan“ Andersen pomáhá a vysvětluje, jak se chovat během zápasu: „Usnadnil mi to, docela dost mi říkal, co mám a nemám dělat. Nechtěl jsem být ten, kdo by byl obviňován z toho, že ti kluci vypadli z turnaje,“ řekl jks.

V tu dobu už ale věděl, že s FaZe odehraje jen úvodní zápas základní skupiny s Liquid a pak se jejich cesty rozejdou.

Osud to však zařídil jinak. V momentě, kdy se do sestavy mohl vrátit ropz, se z ní kvůli pozitivnímu testu na koronavirus poroučel jiný borec FaZe, Håvard „rain“ Nygaard.

Ten ještě mohl dohrát zbývající zápasy základní skupiny z izolace, jenže v play-off už to nešlo. Turnajová pravidla vyžadovala účast všech hráčů ve Spodek Aréně během vyřazovacích bojů.

V tu chvíli musel Justin „jks“ Savage opět do akce. V dalších zápasech a především v epické finálové bitvě si s FaZe došel pro trofej šampionů IEM Katovice 2022.

„Upřímně, nemám slov,“ řekl jks na závěrečné tiskové konferenci po vítězném zápase. „Třicet minut před odjezdem do arény jsem nevěděl, jestli budu hrát. Po všech těch letech je to opravdu dobrý pocit. Na tenhle turnaj jezdím od roku 2015 a dosud jsem ho nevyhrál. Takže je opravdu krásné tu zvítězit.“

Na otázku co bude nyní, Australan odpověděl, že neví. „Nevím, co teď budu dělat, nečekal jsem, že sem přijedu a vyhraju,“ přinesl web HLTV.org jeho odpověd. „Budu odpočívat a čekat, až mi lidé napíšou. Nikdo mě nekontaktoval, teda, lidé mě kontaktovali, ale… kdo mě chce kontaktovat, jsem na Twitteru. Čekám, co teď přijde,“ dodal australský hrdina.

Ještě před turnajem v Katovicích se mohlo zdát, že bývalý hráč Complexity nemá příliš šancí na angažmá. Avšak jeho výkony vše zásadně mění. Rovněž se na příkladu organizací fnatic a Astralis ukázalo, že řada týmů je ochotná už nyní sáhnout do sestavy.