Známe kompletní skupiny ESL Pro League Season 16. Dokáží famózní FaZe Clan obhájit prvenství?

Skupinový los prvního klání po letní pauze rozmístil 120 hráčů ze 24 celků do 4 skupin. V každé z nich se nachází 6 týmů. Ze základní části do play-off fáze turnaje postupuje 12 kolektivů, přičemž vítězové svých skupin putují rovnou do čtvrtfinále.

Neskutečně rozjetí FaZe Clan se nachází ve skupině B, zatímco TOP2 žěbříčku HLTV - Natus Vincere okupují skupinu A. Společnost jim budou dělat G2, NiP, Team Vitality, Fnatic, Outsiders (Virtus.pro), Team Spirit a jiné.

Zbývajícím dvou skupinám C a D vévodí Astralis, MOUZ s mladým slovenským želízkem Frozenem, ruská skvadra Cloud9, žhavý Movistar Riders, nevyzpytatelný ENCE a další. První zápasy měsíc trvajícího LAN turnaje začínají 31. srpna večer. Nenechte si je ujít!

Skupinová část ESL Pro League Season 16

Základní část ESL Pro League • Foto Liquipedia

Prize pool 16. ročníku ESL Pro League

835 000 $

ESL Pro League Season 16: Rozdělení peněžní odměny

1. místo: 175 000 $ + slot na BLAST World Final 2022 a IEM Katowice 2023 + 2 800 BLAST Premier bodů

+ slot na BLAST World Final 2022 a IEM Katowice 2023 + 2 800 BLAST Premier bodů 2. místo: 70 000 $ + 1 400 BLAST Premier bodů

+ 1 400 BLAST Premier bodů 3. místo: 35 000 $ + 875 BLAST Premier bodů

+ 875 BLAST Premier bodů 4. místo: 35 000 $ + 262,5 BLAST Premier bodů

+ 262,5 BLAST Premier bodů 5. až 8. místo: 17 500 $

9. až 12 místo: 12 000 $

13. až 16. místo: 9 000 $

17. až 20. místo: 7 500 $

21. až 24. místo: 6 000 $

Nepřehlédněte:

Zdroj: Twitter