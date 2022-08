Dostaň se mezi tuzemskou elitu! Startuje kvalifikace do baráže Sazka eLEAGUE. Bude i se Sampi?

Začíná seriál kvalifikačních oken Sazka eLEAGUE OPEN, kde se přihlášené týmy můžou porvat o možnost se probojovat do hlavní ligy. Ti nejlepší se dostanou do Play-off odkud pro dva finálové týmy vede cesta už do baráže a přes ní do jarního splitu v příštím kalednářním roce.

V minulém kvalifikačním cyklu ke 2. splitu letošní Sazka eLEAGUE se probojovali do baráže týmy Outsiders23 a At least we tried. Ani jednomu se ale nakonec nepodařilo vystřílet si slot v hlavní lize, do které se tak vrátili Dark Tigers s Inside Games.

Otázka je, zda Outsideři složí sestavu i pro další kvalifikační cyklus. Tomáš "system" Zemko se totiž v létě upsal ENTERPRISE.

KVALIFIKACE STARTUJE V ÚTERÝ 30. SRPNA OD 18:00

Informace o registraci a další tipy najdeš tomto odkazu

Mohli bychom se dočkat Sampi

Open kvalifikace k jarnímu splitu sezony 2023 by ale mohla už zamíchat účastníky Sazka eLEAGUE. Check-in do turnaje, který se hraje formou Play-off je až v den konání, na jména si tak musíme počkat.

Očekává se, že se mezi tuzemskou smetánku bude chtít prokousat tým kolem snipera GuardiaNa - Sampi. Hráči jako Matúš "MATYS" Šimko nebo Lukáš "sAvana1" Lintner by turnaj určitě zatraktivnili.

Spekuluje se také o "supertýmu nechtěných", o kterých před časem psal server Sazka Esport. Redaktor Prokop "Hippowan" Sojka se zamýšlel nad hráči, kteří jsou bez angažmá a kteří by mohli spojit síly. Silné pojítko by měly být zkušenosti z týmu Sampi, kde se v různé době vystřídali čtyři hráči z níže uvedeného seznamu.

Ve svém výčtu uvedl potenciální sestavu: