GuardiaN: Že nejsme konkurence? Forsyy na sebe vytváří zbytečný tlak, může se mu to vymstít

Twitter je svět, který se řídí vlastními pravidly. Tím spíš se to týká komunity CS:GO. Popichování, lehčí i přísnější beefy. Někdy i věci, které jsou za čarou. I s tím se musí esportoví profesionálové vyrovnat. Jak to bere ostřílený CSkový matador GuardiaN? Může se jeho tým vyšplhat až na vrchol československé scény? Forsyy před časem řekl, že Sampi jako konkurenci nebere. Co na to Ladislav Kovács?

Pro mnohé funny zpestření, pro jiné vzdálený nesmyslný vesmír. Mluvím o twitteru a o tom, že často se diskuze na něm na CSkové scéně, diplomaticky řečeno, zvrtnou. Jak vnímáte tohle prostředí vy?

Twitter je taková směšná věc, kterou nemá cenu brát vážně. Lidi se tam popichují a povídají, co jen chtějí. Ale pro českou scénu a fanoušky je to myslím fajn. Může se to někdy přestřelit. Ale stále bychom měli myslet na to, jak Twitter funguje. I když já nebo jiné osobnosti trochu přestřelíme, neměli bychom si to brát osobně. Ostatně ani já si to tak neberu.

Ať si říká každý co chce, já si to k srdci neberu

Éterem prosvištěl třeba váš beef s SHOCKEM. Jeho týmový kolega forsyy před časem v našem rozhovoru řekl, že Sampi nebere jako největší konkurenci a musí se smát, když si to někdo myslí. Berete to jako troufalé tvrzení?

Pro mě to jsou dětská slova. Neřeším to. Co si myslí, je jeho věc. Vytvoří si tím akorát tlak na sebe. V klíčovém zápase se mu třeba nepodaří zahrát dobrý výkon… a vypeče ho to. Neradím žádnému z hráčů, aby si podobnými vyjádřeními na sebe ušili takový tlak. Když pak přijde na lámání chleba, může se jim to vymstít. Ale ještě jednou… já tohle nějak neřeším, ať si říká každý, co chce. Já si tohle k srdci rozhodně neberu.

Na druhé strany mince ale sociální sítě také slouži jako můstek mezi hráči a jejich fanoušky. Co byste jim vzkázal?

Moc jim děkuju, píšou pěkné věci na sociálních sítích i na twitteru, za to jsem vděčný a doufám, že v druhé polovině sezóny se jim odměníme a ukážeme konečně to, na co doopravdy máme.

Co pro to je potřeba udělat třeba u vás osobně? Co vypilovat? A neodtahuje vás od plného soustředění to, že jste vedle AWP hráče i in-game leader?

Momentálně jsem začal cvičit, abych byl fyzicky připravený na ty zápasy, to mi chybělo. To, že jsem in-game leader a zároveň AWP hráč nevidím jako překážku.