PREVIEW Sazka eLEAGUE: Těšíme se na reprízu jarního finále. SINNNERS vyzvou ENTERPRISE!

Zápas finalistů posledních dvou splitů je konečně tady. Šampioni Sazka eLEAGUE SINNERS se postaví rivalům ze stáje ENTERPRISE. Dopadne to stejně jako v minulých dvou finálových případech, tedy vítězstvím hříšníků? V dnešním programu si pak h4rn a spol. střihnou zápas ještě s Cryptovou. Vše zakončí duel Dark Tigers - Entropiq Prague.

Je před námi "zápas splitu". Podle mnohých dva nejsilnější týmy na CZSK scéně si to rozdají na dvou mapách v rámci Sazka eLEAGUE.

Na jedné straně figurují SINNERS, zatím jediný šampion naší soutěže, na té druhé mezinárodní sestava ENTERPRISE, kterou táhne talentovaný bulharský sniper h4rn. Právě na jeho face2face s forsyym se velmi těšíme!

Aktuální forma v podzimním splitu

Týmy, jejichž měření sil startuje ve 13:45, mají rozdílnou bilani v podzimním splitu eLEAGUE. Zatímco SINNERS jsou stoprocentní, ENTERPRISE mají na kontě jednu výhru a dvě remízy. Body ztratili s eSubou a Dynamem Eclot.

O to víc se bude chtít kolektiv kolem Erika "The eLiVe" Sitha předvést. Situace v tabulce je zatím hodně zamotaná a každý bod navíc se bude hodit. Jaké jsou vaše předikce? Skončí zápas remízou?

EP v rámci "dvojáku" čekají vzápětí hladoví Cryptované, kteří předvádí ve splitu zatím solidní výkony. Pro unavenou sestavu ENTERPRISE po zápase s českou jedničkou to bude těžká zkouška.

Sazka eLEAGUE, harmonogram 14. 9.

13:45, SINNERS - ENTERPRISE

16:30, ENTERPRISE - Cryptova

19:00, Inside Games - Dynamo Eclot

Dynamo Eclot by si měl dojít pro první win

Kdy jindy, když ne teď? Dynamo Eclot zatím zažívá katastrofální vstup do podzimního splitu. S týmem, u kterého se počítalo, že bude atakovat medailové pozice, zkrátka něco v Sazka eLEAGUE není v pořádku. Přitom na zahraniční scéně si capseN a jeho skvadra vede dobře.

Čtyři zápasy a jen jediný bod... to je bilance pardubické organizace. Pro premiérové "podzimní" vítězství by si měli dojít v duelu s Inside Games. Cokoliv kromě výhry by bylo obrovským zklamáním.