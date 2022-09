ESL Challenger Rotterdam zná všechny účastníky. Entropiqu chyběl ke kvalifikaci jediný zápas

Team oNe eSports se stává posledním kvalifikovaným týmem blížícího se ESL Challengeru. K účasti na turnaji měla blízko i česká organizace Entropiq.

Severoamerická uzavřená kvalifikace skončila vítězně pro brazilský Team oNe. Cestu do finále jim zaručila dvojitá výhra nad Nouns Esports. V grand finále je čekala odveta s mezinárodní sestavou týmu ATK, s náročnou zkouškou si ale Team oNe poradil a soupeři nepustil jedinou mapu.

Chyběl kousek

Kvalifikace na ESL Challenger se jevila nadějně i pro Entropiq. Sestavu sice před turnajem opustila dlouhodobá posila Aleksei "⁠El1an⁠" Gusev, ukrajinský náhradník SENSEi ale do týmu zapadl a Entropiq vítězně putoval pavoukem až do grand finále proti Eternal Fire.

Mapa Dust 2, zvolena týmem Eternal Fire, dospěla do prodloužení. Turecký celek ale nakonec svůj výběr obhájil za stavu 19-17. Následující střetnutí na Overpass už bohužel těsnou bitvu nepřineslo a Entropiq svůj pick ztratil v konečném skóre 9-16.

ESL Challenger Rotterdam s prize poolem 100 000 dolarů se tak bohužel odehraje bez účasti české organizace. Vítěz si odnese polovinu ze zmíněné částky plus spot na ESL Pro League Conference Season 17. Challenger v Rotterdamu mohou diváci sledovat od 14. do 16. října 2022.