VIDEO: Forsyy vyhlíží For Games. "Jdeme si pro to," burcuje. Čím mu imponuje h4rn?

David "forsyy" Bílý jednoznačně patří mezi to nejlepší, co československá CS:GO scéna nabízí. V současnosti dvacetiletý wipař pálí ostrými za SINNERS. Na jaře jako "hříšník" poprvé zvítězil v Sazka eLEAGUE. Na to chce navázat i v podzimním splitu. Titul by totiž slavil před fanoušky na offline eventu For Games. Proč si cení svobody v SINNERS nebo v čem ho zaujal h4rn? Dozvíte se ve videorozhovoru.