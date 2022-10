Pětkrát a dost. For Games zažily výbuch SINNERS. eSuba dala do duelu srdce a je v Grand Finále

Dlouho očekávaný semifinálový duel mezi eSubou a SINNERS má své rozhřešení. A jen málokdo tipoval, že zvítězí hráči modré krve. Stačily jim na to navíc jen dvě mapy. Favorizovaná petice hříšníku půjde do zítřejšího souboje o bronz a 50 000 Kč. eSuba se může stát historicky druhým týmem, který Sazka eLEAGUE zvítězí.

Tradičně před začátkem vzájemného duelu mezi modrou krví a hříšníky došlo na ban a pick fázi hry. Hráči eSuby si nepřáli vidět Vertigo a Inferno, tomkejsová parta si vyškrtla Dust 2 spolu s Nuke. Výběr obou dvou týmů padl na Mirage (eSuba) a Overpass (SINNERS). Případná třetí rozhodující mapa – Ancient.

Mirage

Standardní výběr a oblíbená mapa eSubáků. Na začátku zavalila SINNERS modrá lavina. Pistolkové kolo vyhrál v 1v1 situaci pro svůj tým luko. A v krasojízdě pokračoval outsider dál.

Modrá krev zvládá jak první nákup SINNERS díky dvěma důležitým killům blogg1se, tak i následující eko hříšníků. Sedm nula a eSuba tu na scéně ukazuje svou pravou sílu a hlavně připravenost.

Jede se dál a rozjetý Dominik Janita si bere sedmé kolo pro svůj tým a momentálně ovládá sniperský duel s forsyym, kterému se na Mirage vůbec, ale vůbe nedaří.

Stejný scénář se opakuje i v následujících potyčkách: osmé, deváté, desáté kolo putuje do rukou eSubáků. Jedenáct nula a vypadá to, že Zero a spol se jednoduše sesypali. Destyho svěřenci jsou čtyři kola od vítězné první půle.

Taktická pauza pro SINNERS nakonec zabrala a po dobře zahraném eku ve 12. kole si „hříšní borci“ berou první kolo. Pátnáctý round uzavírá nádherné čtyři fragy od ZEDKA. V následujícím pistolkovém kole se o slovo přihlásil i fanklub eSuby a možná i díky tomu si připsali modrokrevní 14. kolo.

Změna stran: SINNERS brání, eSuba útočí. Výborně rozjetá eSuba si bere čtrnácté kolo a je jen krůček od vítězství na svém picku. V 15. kole ještě forsyy vykřesal skvělými čtyřmi kily naději pro svůj tým a SINNERS díky tomu jsou stále ve hře. O kolo později se probuzený pán Bílý předvedl ještě jednou a vymazal z mapy čtyři soupeře.

Vypadá to, že se David „forsyy“ Bílý a SINNERS se po otočení stran dostávají do chutě a konečně se probouzí, ale jen na pár kol. Pechyn s Lukem si vystřílel pro eSubu vítězné 16. kolo a kdo by to čekal, že CS:GO sestava jedné z nejstarších českých organizací půjde na soupeřův Overpass s vítěznou Mirage (16-7) za zády.

Overpass

Pomaličku se přesouváme na Overpass – výběr borců ze SINNERS. Tuto mapu hříšníci musí krev z nosu vyhrát, aby si mohli zachovat šampionské ambice a pomýšlet na finálovou účast, kde je ve hře lákavých 500 000 Kč.

Úvodní pistolkové kolo prošlo ve znamení SINNERS. Jejich následný nákup ale nedopadá podle jejich představ a je svým způsobem darován modrokrevným a ti srovnávají na jedna jedna.

Rošáda fragů pokračuje dál a eSuba je zatím i druhou mapu v řade v kladných číslech, což se určitě nedá říct o jejich oponentech. Páté kolo nám nabídlo železné nervy blogg1se, který si po killu zachoval chladnou hlavu, počkal si na skončení času a vyhrál sedmé kolo pro své spoluhráče.

M1key spolu s kapitánem lukem si suverénně pohlídali deváté kolo pro eSubu a připsali si na své konto po dvou frazích každý. Jak můžete vidět, CT strana svědčí eSubě a ta se nyní nachází ve vedení 8:2.

SINNERS se snaží, co to jde, ale zatím se nějak nemohou chytit, holt teroristická strana není to pravé ořechové pro tomkejsovou partu, zatímco eSuba tlačí na své soupeře čím dál, tím více a momentálně vypadá skoro ve všech aspektech silnějším týmem na probíhající mapě. Deset dva dámy a pánové, deset dva a jsme tři mapy od změny stran.

Vynucená taktická pauza ze strany SINNERS by měla pomoct klukům se dát dohromady a pokusit se otočit poslední dva roundy první poloviny Overpassu. Luko posílá soupeřům pozdrav a 14. kolo jde na stranu Pechyna a spol. Forsyy ještě předvádí výborný clutch v patnáctém kole a díky třem kily se první půle uzavírá se skorém 12:3.

Otočka, změna stran, a tak jako na minulé mapě, tak i na této klasicky dochází k rotaci stran: eSuba v útoku a SINNERS v obraně. Po frazích na obou dvou stranách, pistole vyhrávají modří a luko na offline akci sebevědomě vede svůj tým k vítěznému konci, ke kterému stačí uhrát dva kola.

ZEDKO, Shock, forsy, beastik a ostatní hasí požár a připisují si čtvrtý a pátý vyhraný round: 14:5 – eSuba stále ve vedení. Následuje ffull eko od eSuby, které otevírá entry killem Pechyn, ale SINNERS si hlídají soupeřovi pistolky a jdou si pro další kolo.

Mistr AWP – forsyy se zuby nehty snaží držet svůj celek potřebnými frag, ale to nestačí a eSuba je jen jedno jediné kolo od kýženého a nečekaného postupu do finále Sazka eLEAGUE, stačí pouze vyhrát kolo.

A je to tam. Modrá krev se postarala o senzaci a skvělým týmovým a individuálním výkonem poráží zklamané SINNERS, kteří si pokusí spravit chuť v zítřejším souboji o bronz, kde se potkají se soupeřem, který vzejde ze dvojice Entropiq Prague vs. ENTERPRISE.

***

Nenechte si ujít: