MSR: Dynamo Eclot slaví, EP dostali výprask. eSubu dotáhl k výhře nad Sampi Blogg1s po očkování

Máme za sebou semifinále Upper Bracketu slovenského šampionátu, který se hraje na LANce v NItře. V ostře sledovaném duelu mezi nedávnými vítězi For Games ENTERPRISE a nejvýše postaveným domácím týmem žebříčku hltv Dynamem Eclot se radovalo pardubická skvadra. V druhém semifinále po dramatu na první mapě se radovala eSuba na úkor Sampi.

Zlý sen. Tak se dá definovat dění na první mapě Overpass mezi ENTEPRISE a Dynamem Eclot. První jmenovaní měli v zádech sebevědomí z For Games, kdy si poradili s Entropiq Prague i eSubou a přerušili kralování v Sazka eLEAGUE týmu SINNERS.

Jenže vývoj mapy tomu absolutně neodpovídal. The eLiVe a jeho kolektiv dlouho čekal vůbec na to, aby si připsal bod za uhrané kolo. Nakonec Dynamo Eclot, které absentovalo kvůli výkonnostním důvodům na For Games zvítězilo 16:6.

Herní pohodu si pak finalista MČR Tour Praha přenesl i do Ancient, kdy rozhodli o postupu do finále Upper Bracketu MSR 16:12. Při chuti byl především AWPer Eclotů Lukáš "capsen" Koláčný, který nasbíral 45 fragů a zemřel jen 28krát, čímž ovládl obě zmíněné statistiky v porovnání se všemi hráči v zápase.

eSuba předčila Sampi i se záskokem coache

Stříbrnému celku Sazka eLEAGUE, eSubě, chyběl v duelu proti týmu Sampi rifler luko. Ze "stojné" pozice trenéra se tak za monitor musel posadit Desty, který zavzpomínal na svou herní epochu v řadách modrokrevných, jež skončila před summer breakem.

Tým Jakuba Jankta na straně druhé se zase dlouhodobě potýká se ztrátou svého in-game leadera a snipera v jedné osobě - Guardiana. To je ale už realita.

První dějství na offline eventu v Nitře nabídlo velké drama. eSuba poté, co předchozí kolo dovedla do vítězství až za stavu 28:25 si prodloužení zopakovala i na mapě Ancient proti Sampi. Nakonec tandem slovenských talentů MATYS - Savana přehrála 19:17.

Na druhé mapě Mirage už ale closed vývoj nehrozil. Hráči modré krve se dostali do tempa a na skvělou formu posledních týdnů navázal wipař Blogg1s. A nezastavily ho ani komplikace po očkování.

Dominik Janita nakonec zápas odehrál se statistikou 52 killů a 33 smrtí. Hlavně díky jeho zásluhou eSuba mapu získala 16:10 a v Upper Bracket Final vyzve Dynamo Eclot.

V Lower Bracket mezitím splnili úlohu favoritů Entropiq Prague, kteří se vypořádali s GLORE 2:0 a sehrají další zápas se Sampi. Vítěz duelu Cryptova - Team Narcis bude bojovat s ENTERPRISE.