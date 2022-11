Pro komunitu. Batalion v podání Sazka eLEAGUE se zameřil na podstatu kompetitivního hraní

Od For Games uplynul téměř už měsíc. Vedle highlightů, které nám poskytl srdnatý výkon eSuby, rozjařený blogg1s nebo hořkost Sinners před branami finále - ve fanoušcích, komunitě i mezi hráči a týmy rezonuje speciální uvedení celé finálové akce, které nemělo v tuzemském esportu obdoby. Batalion rámoval "nástup do boje" čtyř nejlepších týmů, které se probojovaly na For Games.