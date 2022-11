IEM Rio: Hráč fnatic se pyšní nejdivnějším herním nastavením. Co se skrývá za jeho úspěchem?

Unikát už od dětství

Profesionální hráč Dion “FASHR” Derksen z fnatic se pyšní titulem nejabsurdnějšího herního nastavení na scéně. Pro pohyb vpřed používá pravé tlačítko myši, pro pohyb zpět nepochopitelnou klávesu “;”. Otočení doprava zastává tlačítko “.” , doleva zase “,”. Dřep je proveden skrz klávesu “M”, která je tak alespoň blízko ostatním pohybovým úkonům.

FASHR byl již v roce 2018 dotázán, proč používá právě takové nastavení, dle jeho slov to ale nemá žádný konkrétní důvod. Pravděpodobně si to nastavil v útlém věku a jednoduše si na tento styl za léta hraní zvykl.

Na Major v režimu letadla

Nejdivnější částí jeho herního nastavení je ale bezesporu míření. V kontrastu všech ostatních profesionálů na Majoru v Riu se FASHR liší invertovaným pohybem, což znamená, že pohyb myši dolů zvedne jeho mířidla směrem vzhůru.

Otec mladého puškaře, pan Derksen, si podivné nastavení svého syna vysvětluje tím, že hrál na jeho počítači. Derksen využíval svůj počítač k hraní leteckého simulátoru, kde je invertovaný pohyb využíván pro přiblížení reálnému pilotování letadla. Jak se zdá, FASHR si jeho nastavení ponechal i pro csko.

FASHR boří mýty o “správném” herním nastavení. S invertovaným pohybem a klikáním pravého tlačítka myši si to nakráčel až do čtvrtfinále nejslavnějšího turnaje CS:GO, Majoru. Již dnes si to jeho fnatic rozdá o postup do semifinále proti Outsiders.

Zápas od 18:00 nabídne Twitch kanál ESL_CSGO