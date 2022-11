Forsyy: "Tomkeejs a beastik ze mě udělali lepšího člověka." Nejtěžší rozhodnutí, komentují SINNERS

"Chtěl bych poděkovat svému týmu, vedení a fanouškům za veškerou podporu. Byl to s vámi krásný zážitek," píše forsyy. "Zvláštní poděkování patří beastikovi a tomkeejsovi, kteří ze mě udělali lepšího člověka a hráče," dodává.

"Nejlepší člověk, kterého jsem v esportu kdy potkal. Budeš mi chybět, chlape" napsal Sebastian "beastik" Daňo v odpovědi.

Ani SINNERS nešetří emocemi. "Byl to neuvěřitelnej rok. Jsme nesmírně hrdí na všechno, čeho jsme s tebou dosáhli a přejeme ti do budoucna jenom to nejlepší, protože ty si to zasloužíš. Jednou Hříšník, navždy Hříšník. Děkujeme za všechno," napsala organizace.

SINNERS: Nejtěžší rozhodnutí

„Nejtěžší rozhodnutí od vzniku SINNERS, přesunutí forsyyho na transfer list se jinak popsat nedá. David k nám do týmu neskutečně zapadl a vždy jsme se mohli spolehnout, že na serveru podá maximální výkon, a že i mimo něj nás vždy pobaví jeho pozitivní náladou a smyslem pro humor," uvedl v tiskové zprávě manažer týmu Tomáš "efron" Pechman.

Dodal zároveň, že se organizace bude angažovat a pomůže forsyymu v jeho růstu. "Uděláme vše, co je v našich silách, abychom forsyymu našli nový domov, kde bude pokračovat v cestě za svým snem stát se jedním z nejlepších hráčů světa,“ uzavřel.

O těžkém rozhodování hovoří také Moritz Straube a dodává na svém twitteru: "Dave je jeden z nejhezčích a nejupřímnějších lidí, které znám, a navíc naprosto brutální hráč."

Slovy chvály nešetří ani další člen vrcholného managementu týmu Max Euler. "Je jedním z nejinteligentnějších a nejoddanějších hráčů, se kterými jsme měli tu čest pracovat za poslední tři roky. Byla to úžasná sezona," napsal.

Uvidíme, kde forsyy nakonec zakotví. V SINNERS nastavil laťku nesmírně vysoko. Jeho pokračovatelem bude v české jedničce staronový sniper Tomáš "oskar" Šťastný.

"Pocity jsou smíšené, nevím co bude. Jsem ale natěšený," zmínil v rozhovoru pro Sazka Esport Šťastný. Celý si ho můžete pustit na youtube channelu serveru.