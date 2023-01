Blogg1s o Dynamu Eclot: K1-FiDa je člověk na správném místě, nejblíže mám k Valenciovi

Naše redakce se dotázala CEO Dynama Eclot, které je v souvislosti s jménem blogg1se v poslední době nejvíce spojované. "Je to jedna z variant," potvrdil Martin Novotný.

Nově odhalenou skutečností, která do přestupové ságy Dominika Janity vrhá nové světlo, je, že by případný nový zaměstnavatel talentovaného wipaře nemusel vykupovat z kontraktu, jak se zmínil hráč v rozhovoru s PlayZone.

"Stále probíhájí jednání jak s eSubou, tak s ostatními organizacemi," uvedl ke spekulacím sám Dominik Janita. Teď je na managentu modré krve nabídnout svému korunnímu wipaři takové podmínky a vizi, které by ho odrazily od podpisu v ambicióznější destinace, mezi které CSkový projekt Dynama Eclot rozhodně patří.

Blogg1s po boku Valencia začínal svoji kariéru

Dominik Janita otázky, zda o něj pardubická organizace projevila zájem nebo zda byly spekulace o prosincovém tréninkovém procesu v DNE pravdivé, nechal bez komentáře.

Zeptali jsme se, kdo mu vlastně v současné sestavě Eclotů je nejblíže: "Valencio! S Vojtou jsme spolu začínali v PMPUST, když jsme složili mix hráčů na Topgatheru," řekl.

"Začali jsme hrávat domací turnaje, poprvé se ukazovat na domácí scéně. V Cool Lize jsme se probojovali v semifinále přes eSubu, ve finále potkali domácí jedničku eXtatus. První zkušenost se stage LAN akcí a dostali jsme výprask na overpassu... 16:0, legendární moment," vzpomíná blogg1s.

K1-FiDa a jeho role

V rozhovoru došlo také na současného In-Game Leadera Dynama Eclot K1-FiDu. Na jeho vůdčí roli i individuální skill má Janita slova chvály.

"Od té doby, co jsem s nim hrál za repre 2021 tuším, slyšel jsem jeho cally, jak nad hrou přemyšlí a co všechno dělá pro ten tým. Myslím si, že je to člověk na správném místě. Navíc od doby, co ukončil studium a věnuje se fulltime CSku, tak se zvednul i co se týče individuální stránky," myslí si.

Zapojení do "rozjeté mašiny" DNE by tak podle všeho pro blogg1se nemělo mít in-game překážky. Podle všeho je teď řada na samotných organizacích a nabídkách, které předloží.

Připomínáme, že nové kotviště hledá také další prémiový wipař forsyy. Nakonec se do "boje" o služby blogg1se může zapojit i jiná CZ/SK organizace.