Za oponou esportu: Vojtové Pres a Petr glosují dění na scéně v novém podcastu. Jakou mají vizi?

Nápad na spuštění nové podcastové show visel ve vzduchu už delší dobu. Podle Vojtěcha Petra došlo k procesu od myšlenky k realizaci mezi svátky. A 5. ledna už byl na světě první díl.

"Vojta (Pres) mi napsal a nějak jsme to rozjeli. Navíc tak nějak cítíme, že pohled do zákulisí i pro fanoušky, na této scéně maličko chybí. Aby se mohli do esportu více dostat," vysvětluje Vojtěch Petr, který ještě v minulém roce pracoval v Entropiq.

Sdílení myšlenek, které si necháme klidně vyvrátit

Také Vojtěch Pres, který je známý na esportové scéně jako Wango, vyjádřil nadšení z toho, že se projektu konečně podařilo dát život. Na první epizodu má několik skvělých reakcí i feedbacku, za který jsou rádi.

"Je to jiná forma toho, jak se můžeme bavit a sdílet myšlenky, a klidně si je nechat i vyvracet s lidmi z komunity," řekl k projektu Pres. Ten má s broadcastingem už velké zkušenosti. Vedle role bývalého šéfredaktora webu Sazka Esport patří k tradičním hostům či caterům tuzemských CS:GO eventů.

"Vojta ví o esportech fakt hodně a dlouho se o nich spolu bavíme, často jsme spolupracovali, když jsem ještě pracoval v EIQ a vždycky to bylo v pohodě. Hlavně nás to oba baví, což z toho dělá prostě něco jako hobby pro nás pro oba, takže to sedí snad dobře," navazuje druhý z Vojtů.

Přesun do studia a live streamy?

Autorů jsme se také zeptali na vize, pokud by se podcast uchytil. První díl vysílali ve formátu online rozhovoru, dočkáme se v budoucnu i obou aktérů na jednom místě ve studiu?

"Uvidíme, závisí na zájmu lidí a v neposlední řadě taky na tom, jak nás to bude dál bavit, asi bych se tomu nebránil, musí to ale dávat smysl," řekl Petr. Zatím plánují s Presem vydávat podcasty na týdenní bázi.

Podobné formáty ve světě i třeba ty mimoesportové u nás v Česku často přichází také s variantou live streamů. "Jestli o to bude zájem, tak to určitě probereme. Rozhodně však chceme přidávat hosty. Jak říkám, když to lidi bude bavit, tak třeba časem," uzavřel bývalý zaměstnanec Entropiq.