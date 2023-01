Změna leckrovi jen prospěje, myslí si blogg1s. V rozhovoru jsme probrali i oskara a forsyyho

S Dominikem Janitou jsme probrali aktuální dění na CZ/SK scéně. V Entropiq skončil jeho kamarád Michal Kadlíček, zaskočilo to snipera eSuby? "Popravdě nezaskočilo, já mám svůj názor na EIQ, který se mi jenom potvrdil tím vším co se dělo," nebral si setvítky. Nejen o leckrovi se dočtete v rozhovoru.

Překvapilo tě, že leckr nakonec neprodloužil v Entropiq, poté, co se stal její významnou tváří?

Popravdě mě to nezaskočilo, já mám svůj názor na EIQ, který se mi jenom potvrdil tím vším co se dělo. Spíš mě to zamrzelo, vůči Michalovi.

Věříš, že ještě Michal neřekl poslední slovo a brzy se dočká podpisu?

Určitě, Michal je jeden z největších hardworkerů, co tady máme. Jeho největší výhodou je, že je to vyloženě kapitán a vůdčí osobnost v týmů. Kdybych byl manažer, majite nebo kdokoliv, kdo má na starost chod organizace, určitě bych chtěl, ať se mi o můj cskový tým stará právě on. Popravdě si myslím, že mu změna může jen prospět.

Popíchnutí leckra? Pohádky!

Na stole měla být varianta, že budete hrát spolu. Nakonec z toho sešlo, mi Michal řekl v rozhovoru. Zamrzelo tě to?

Zamrzelo, nebudu lhát! S Michalem jsme dlouholetí kamarádi a hráli jsme spolu jen jednou v eSubě. Dokonce to bylo docela úspěšné období. Ale všechno se stane z nějakého důvodu, takže si myslím že nakonec to dopadlo přesně jak mělo a budeme se potkávat dále proti sobě na serveru, vždycky to má takový speciální náboj mezi námi!

Leckr ti zároveň vzkázal, “že tě aspoň bude moci rozprášit na serveru”. Co bys mu na to popíchnutí odpověděl?

Pohádky, všichni víme jak to poslední dobou vypadalo na serveru.

O návratu oskara a možnostech forsyyho

Ještě se zaměřím na tvé dva wipařské konkurenty. Odejde forsyy za hranice? Jaký je tvůj osobní tip?

Myslím si, že by byla velká škoda, kdyby forsyy nevyužil nějakých nabídek ze zahraníčí. Škoda, že Sprout oznámili Xellowa, tam si myslím, že by to forsymu sedlo. Vůbec netuším kam by teď mohl zamířit, jestli se skládají nějaké nové týmy nebo třeba NA (Severní Amerika)? Kdo ví, jsem zvědavý!

Forsyyho v SINNERS vystřídal oskar. Je schopný vrátit hříšníky tam, kde za jeho působení byli?

Oskar ukazuje že "věk je jenom číslo" a předvádí neskutečné výkony. Myslím si, že SINNERS ví nejlépe, co jim dokáže oskar nabídnout a proto udělali tuhle změnu. Věřím, že se dostanou zpátky na jejich úroveň a ještě se ukážou ve světě.

Jaký tým bude podle tebe černým koněm nadcházející sezóny? Loni jste to byli vy v eSubě, když jste dokázali senzačně vybojovat stříbro na For Games i MČR

O černém koňi se můžeme bavit asi až budou oficiálně všechny sestavy venku, ale Cryptova měla velký potenciál v druhé části sezony, takže hádám že budou pokračovat ve svém tempu.