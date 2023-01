Dark Tigers v nadcházející sezóně budou hrát pod novou značkou! Tým se snaží dotáhnout přestup luka

"Dark Tigers se spojili s investorem a budou hrát pod novou značkou. Vzhledem k okolnostem dohody s novým subjektem podrobnosti zveřejníme později."

Branislav Kovačovic

(Dosavadní majitel Dark Tigers)

Luko zatím stále patří eSubě

Luko, vicemistr Sazka eLEAGUE už je na serveru jako hráč Dark Tigers. Bude tahle spolupráce trvalá?

Luka sme do ESEA slotu pridali, potom ako získal povolenie hosťovať naše zápasy ako hráč ktorý je na transferliste. S Lukom sme sa bavili o jeho možnostiach pripojenia sa k tímu a je z jednou možných variant. Žiadna zmluva o prestupe alebo hráčova zmluva nie je podpísaná.

Jak probíhají jednání s eSubou ohledně luka?

Zisťovali sme podmienky za akých by bolo možné aby sa Luko pripojil do nášho tímu a pracujeme s týmito podmienkami.

Stojíte o něj hodně?

Dostane štandardnú ponuku ako ktorýkoľvek iný hráč z nášho tímu. Luko je pre nás ta najjednoduchšia cesta ako vytvoriť stabilný a úspešný tím.

V čem může luko, pokud se ho nakonec podaří přitáhnout, mít největší přínos pro tým?

Luka sme oslovovali hlavne preto že by bol piatym slovenským hráčom a bol by súčasťou zostavy ktorú už pozná a s niektorými hráčmi už v jednom tíme hral. Týmto rozhodnutím by sme eliminovali zásadný problém nových zostáv a to či si hráči sadnú aj po ľudskej strane.

Faktor HenkkyG

Zdá se že u vás bude pokračovat velmi zkušený Luboš "HenkkyG" Illko. Jak klíčový je pro celou sestavu tenhle harcovník?

HenkkyG je jeden z hráčov na ktorom vždy našu zostavu staviame. A už na prvom oficiálnom zápase sme videli že HenkkyG ešte stále môže na našej scéne niečo dokázať. Uprimne sa na to teším!

HenkkyG • Foto CNC

Letošní cíle

Mění se ambice vašeho týmu? Být jakýmsi černým koněm jako Cryptova a proklouznout do Play-off eLEAGUE nebo finálových turnajů MČR Tour?

Ambície sa samozrejme menia. Neviem či je "Černý kůň" správna definícia, ale určite udržať slot Sazka eleague už nie je cieľ. Tak ako sme zvyknutý na systematickú prácu a ciele si stanovujeme postupne počas sezóny tak tomu nebude ani tentokrát inak a preto prvým krokom ktorý by sme chceli zvládnuť je návrat do ESEA Advance a potom následne Sazka eLEAGUE a na konci sezóny MČR.