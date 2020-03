V Dotě 2 jde do tuhého! Sledujte skupinovou fázi o postup do Sazka eLEAGUE | iSport.cz

Dnes je na programu skupinová fáze. Dvanáct týmů je rozděleno do čtyř skupin po čtyřech a v rámci nich se utká každý s každým jednou. Přímo do Sazka eLEAGUE postoupí ti, kteří se umístí na prvním místě. Ti z druhého a třetího místa si to pak o postup ještě rozdají v zájemném zápase v rámci závěrečného finále, které se kvůli nouzovému stavu v ČR nakonec uskuteční online. To se bude konat 5. dubna.

Skupina A

Sampi

Brikule

ExEcute eSports

Inaequalis Atra

Skupina B

Dogshits

Pepeho smích

Los Qeros Revival

Old men dota

Skupina C

Hippomaniacs

Inaequalis Lutea

Inaequalis Doctus

Nabíhači

Skupina D

BRUTE (backstabbed boys)

NecroRaisers!

Inaequalis rozbíječi

MOCKBA

Současně probíhá i finálová kvalifikace v CS:GO, tu můžete sledovat zde:

Sledujte živé video od uživatele eleaguecz na adrese www.twitch.tv