Sammi z Hippomaniacs: Tým se skládal den před startem, fanoušky zklamat nechceme | iSport.cz

Finální složení nové sestavy Hippomaniacs vzniklo až těsně před startem Sazka eLEAGUE, přesto se jim podařilo vybojovat cenný postup. Samuel „Sammi“ Frajka je s hráči, které si do svého týmu vybral, spokojený a těší ho zejména jejich přístup k tréninku. Jaké mají ambice do budoucna a jak oslaví postup?

Vybojovali jste postup do Sazka eLEAGUE. Jak moc náročnou cestu kvalifikací jste měli?

„Myslím si, že celá kvalifikace proběhla v pořádku a bez nějakých větších problémů. Trochu jsem měl před začátkem obavy, protože nebyla sestava úplně dokončená a pár dní před třetí kvalifikací nás musel opustit carry hráč z pracovních důvodů. Takže jsme poslední den zkoušeli co nejvíc potenciálních hráčů na pozici carry/mid a myslím si, že jsme lepšího hráče najít nemohli.“

Bylo náročné se sehrát vzhledem k tomu, že jste tým skládali až takhle na poslední chvíli?

„Popravdě to bylo ze začátku dost náročné. Prvních dvacet her nám skoro nic nevycházelo, nedařilo se nám a nevěděli jsme jak spolu hrát. Po hrách jsme se ale všichni pokoušeli probírat jak to zlepšit, což se nám myslím podařilo a doufám, že to tak půjde i dál.“

Jste zatím spokojení s tím, jak všichni hrajete? Je něco, na čem byste ještě třeba rádi zapracovali?

„Já osobně jsem hodně spokojený. Hlavně se mi strašně líbí přístup všech spoluhráčů. Určitě je hodně věcí, na kterých musíme zapracovat. Momentálně bych byl rád, kdybychom nabrali co nejvíc zkušeností proti lepším hráčům a odehráli co nejvíc společných her.“

S jakými ambicemi do ligy půjdete? Na co si reálně věříte?

„Určitě bychom chtěli skončit ve skupinové fázi mezi šesti nejlepšími týmy, abychom postoupili do play off. A ve finále bychom byli nejraději mezi nejlepšími třemi.“ (směje se)

Co říkáte na týmy, se kterými se střetnete? Kdo má podle vás největší šanci to vyhrát?

„Téměř všechny hráče, proti kterým budeme hrát, znám a konkurence je vysoká. Podle mě má největší šanci na výhru tým Sampi, ale všichni budou bojovat o nejlepší umístění, takže uvidíme.“

Hippomaniacs se vloni v jiné sestavě málem probojovali na TI. Cítíte kvůli tomu třeba větší tlak ze strany fanoušků se jim úspěchem vyrovnat?

„Určitě nechceme být pro fanoušky nějakým zklamáním. Hrajeme teď v nové sestavě a hlavně se chceme zaměřit na to, abychom se co nejlépe sehráli a zlepšili se jako tým. Potom věřím, že přijdou i úspěchy, ale chce to čas.“

Jak postup oslavíte?

„Moc času na oslavy teď nemám, když první hry prvního splitu začínají už v sobotu a před sebou máme ještě hodně práce. Oslavovat budeme až po finále.“ (směje se)