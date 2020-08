Top 5 památných okamžiků z The International: Ceeeeeb i epický obrat  | iSport.cz

Na’Vi prvním vítězem

Historicky prvním vítězem turnaje The International se stali v roce 2011 Na’Vi, kteří v grandfinále porazili dnes již nepříliš známý čínský tým EHOME. Právě první TI se do dneška zapsal do podvědomí nejen fanoušků Doty 2. Bylo to vůbec poprvé v historii, kdy vítěz mohl získat do té doby v esportech nevídanou částku 1 milionu dolarů. Na’Vi do grandfinále vstupovali jako vítězové Upper Bracket a v té době tak díky tomu šli do série s vedením 1:0, soupeř ale dokázal hned v prvním zápase srovnat. Druhou výhru na svou stranu přidali Na'Vi zejména díky Dendimu, který dostal Enigmu, se kterou prý nikdy dřív nehrál. Po nepříliš vydařeném začátku se mu ovšem podařilo trefit dvě perfektní black hole, čímž otočil hru a těsně vyhrát. Další zápas se jim pak podařilo ovládnout také a z velké části i díky Dendimu vyhráli Na'Vi jako první The International. Právě tento ukrajinský hráč do dneška patří mezi nejznámější hráče Doty.

Ceeeeeeeb!

Jeden moment, který změnil všechno. OG v grandfinále TI v roce 2018 prohrávali nad týmem LGD 1:2 a jediná prohra by znamenala konec. V 62. minutě vedli LGD na killy 53:42 a v jednom z týmových fightů zůstal už pouze ana a i u něj to vypadalo, že každou chvíli zemře. Jenže na poslední chvíli tam skočil Ceb, callem zničil oba soupeře a ve spolupráci s anou dovedli svůj tým k výhře. Právě po tomto callu zařval komentátor Ceeeeeeeeb! Hláška se stala rázem oblíbenou pro všechny hráče Doty a každý rok ji mohou v průběhu Battle Passu používat během her. Navíc je upravená a čím vyšší level Battle Passu mají, tím je hláška delší. OG nakonec ovládli i pátý rozhodující zápas a stali se tak osmými vítězi The International.

OG změnili historii

Každý rok nový vítěz. Jednou vyhrál čínský celek, podruhé zas evropský či americký. Až si fanoušci začali dělat srandu, že je prostě nemožné, aby jeden tým ovládl TI dvakrát. OG se ale nějakými pověrami zastavit nenechali. Už v roce 2018, kdy ovládli turnaj poprvé, narušili sérii střídání mezi čínskými a evropskými/americkými týmy. V loňském roce pak svou nadvládu dokonali, když se stali vůbec prvním týmem, který na tomto turnaji zvedl Aegis pro vítěze nad hlavu dvakrát.

Ding ding ding motherf*cker a dokonalý obrat

Jeden z nejlepších obratů v historii Doty se stal během TI v roce 2016. Ač se jednalo pouze o skupinovou fázi, zvedl tento zápas ze sedaček lidi nejen v hale. Hrál se zápas mezi EG a Alliancí. EG vyhráli týmový fight a hned se nahrnuli k soupeři s úmyslem zápas co nejrychleji ukončit. Bylo to vskutku těsné, Ancient, tedy hlavní budova soupeřova týmu měla už minimum života. Stačilo do ní párkrát udeřit a EG by měli vyhraný zápas. Jenže hrdinové Alliance se stihli vrátit do hry, soupeře pobít a v následném protiútoku zápas ukončit. Právě tady vznikla známá hláška “ding ding ding motherf*ucker”, kterou vyslovil komentátor poté, co Ogre Magi svým stunem posíleným ultimátkou zničil posledního žijícího hrdinu z týmu EG.

6milionový echo slam

The International v roce 2015 vyhrál tým EG, neboli Evil Geniuses. Ti v grandfinále narazili na čínský celek CDEC a ve čtvrtém zápase vedli 2:1. Ve 29. Minutě se CDEC rozhodli jít zkusit zabít roshana a všech pět hrdinů bylo u něj. Právě zabití tohoto odolného ancienta dokáže přidat týmu obrovskou výhodu, protože jeden z hráčů získá život navíc. Jenže zatímco CDEC takřka žádnou vizi neměli, EG o jejich pozici moc dobře věděli. Nejdříve vyslal svou ultimátku Ancient Apparition, následně tam skočil Universe se svým Earthshakerem a dokonale načasovaným echo slamem. Díky němu zabili roshana a o něco málo později vyhráli třetí a tedy rozhodující zápas, který jim přinesl výhru v hodnotě 6 milionů dolarů.