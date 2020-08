Hráč žil poblíž výbuchu v Bejrútu. Dota 2 mu zachránila život | iSport.cz

„Bylo 18:10 odpoledne. Hrál jsem pár zápasů v Dotě se svými čtyřmi přáteli (všichni pocházíme z Libanonu) a bavil jsem se. Najednou jsem ale ucítil něco jako zemětřesení, které se stále zhoršovalo a zhoršovalo,“ popsal na Redditu své okamžiky před výbuchem. To, co se stalo poté, si však zapamatuje do konce svého života.

„Najednou BUM, uslyšel jsem největší ránu, jakou jsem za celý svůj život slyšel. Náš obývák byl kompletně zničený od střepů skla z oken, které byly všude.“ A jak že mu Dota vlastně zachránila život? „Kdybych v tu dobu nehrál Dotu, určitě bych byl právě v obývacím pokoji na svém obvyklém místě, kde odpočívám. Určitě bych skončil zraněný, pokud ne mrtvý.“

VIDEO: Výbuch v Bejrútu:

Prvotní šok prý vystřídal strach o své blízké. „Hned jsem volal rodičům, přítelkyni a přátelům. Naštěstí všichni, kdo bydleli v okolí, byli živí a zdraví,“ mohl si oddychnout.

To však ještě netušil, že ho čeká ještě jedno překvapení, tentokrát už o poznání příjemnější. „Asi po deseti minutách jsem si vzpomněl, že mám stále rozehranou Dotu se svými libanonskými přáteli. Šel jsem tedy k sobě do pokoje k počítači, který byl díkybohu úplně v pořádku a zkusil jsem se znovu načíst do hry. K mému překvapení byla hra celou tu dobu zapauzovaná,“ nevěřil vlastním očím.

„Mí přátelé, kteří bydlí o něco dále od Bejrútu, požádali soupeře, jestli by nemohli počkat, protože byl v Libanonu výbuch a oni opravdu počkali! Ujistil jsem se, že jsou v pořádku, ale ve hře jsem pokračovat nemohl, strašně se mi třásly ruce a neudržel jsem ani myš. Trvalo mi až do dneška, než jsem se uklidnil a přestal se třást. Nejděsivější zážitek, jaký jsem kdy zažil,“ prozradil Libanonec.

Na závěr ještě dodal jedno své přání. „Všem v Libanonu přeji jen to nejlepší. Diskuze o naší zkorumpované vládě, božských válkách a jejich věrných ovečkách nechte do jiného vlákna. Zůstaňte všichni v bezpečí. Přál bych si, aby nikdo nikdy nemusel zažít podobnou apokalypsu. Bůh žehnej Libanonu.“