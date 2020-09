Tipy 3. kola Dota 2: Hippomaniacs zůstanou stoprocentní, Brute porazí Dogs

Brute – GO GAME Dogs (14:00)

Tip na vítěze: Dogs

Brute se zatím pořádně trápí a ani změny v sestavě moc nepomohly. To GO GAME Dogs dokázali ve druhém splitu šokovat a porazit eSubu, tedy favorita celé soutěže. Dokáží znovu zatnout zuby a překvapit? Jestli Brute chtějí pomýšlet na nějaké slušné umístění, budou muset zatnout zuby a bojovat. Nejlíp hned. Jenže Dogs budou v stále v euforii z poslední výhry, ta by jim mohla vydržet i dál.

Hippomaniacs – Young (15:15)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Malé velké derby! Bývalá sestava Hippomaniacs, tentokrát pod názvem Young, se utká s tou novou. Kdo vyhraje? Podle všeho by to mělo být jednoznačné. Zkušenosti Hippomaniacs jsou oproti hráčům z Young znatelně vyšší a zápas by jim utéci neměl.

Hippomaniacs – Brute (16:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Favoritem tohoto utkání jsou jednoznačně hráči z Hippomaniacs. V jejich týmu je navíc jeden z bývalých hráčů Brute, a tak bude zápas určitě pořádně vyhrocený. Dokáží Brute svého soka aspoň zpomalit? Na výhru by to ale v každém případě nemělo být?

GO GAME Dogs – Young (17:45)

Tip na vítěze: GO GAME Dogs

V předchozím kole zničili eSubu, teď si hráči GO GAME Dogs půjdou i pro Young. Zkušení Dogs by si měli s mladými hráči v Young poradit bez větších potíží, hodně ale bude záležet na picku. A kdo ví? Stát se může cokoliv.

