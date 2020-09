Valve počítá se Stockholmem jako místem pro The International i v roce 2021

Valve se konečně po měsících ticha vyjádřilo k DPC sezóně a plánech do budoucna. Dobrou zprávou pro evropské fanoušky je to, že se stále počítá se Stockholmem jako místem konání jubilejního ročníku The International.

Valve ve svém vyjádření komentuje události od počátku pandemie koronaviru. Reaguje tím na stížnosti mnoha hráčů i předních představitelů komunity, že nic nedělá a svou pasivitou ničí Dotu obyčejným hráčům i profesionálům.

Zprvu se zaměstnanci Valve snažili přesunout největší esportový turnaj na jiné datum a hledali vhodné místo konání. Vzhledem k tomu, že koronavirus zavítal prakticky do všech zemí světa, byli nuceni The International odložit na další rok. Začali tak diskutovat s pořadateli turnajů o jejich plánech. Ti si přáli organizovat vlastní online soutěže, nic jiného ani není možné. Zrodily se tak ligy jako Pushka League a OMEGA League nebo jednorázové online turnaje typu Dota PIT S2.

Valve uvádí, že vždy chtělo mít v Dotě i turnaje mimo DPC sezónu a The International. Nechalo tak prostor pro organizátory, aby v době koronavirové pandemie pořádali vlastní akce a alespoň částečně uspokojovali poptávku fanoušků po špičkové Dotě. S tím společnost počítá i nadále.

Na Valve mířila v posledních měsících velká vlna kritiky za nicnedělání, což i samotná společnost přiznává. Dodává, že v příštích měsících se můžeme těšit na tři až čtyři soutěže pro Evropu a CIS, další tři čínské a že turnaje pro další regiony jsou stále ještě v plánovací fázi.

OG ovládli The International 8 • Foto Valve

Firma rovněž zveřejňuje i svůj pohled na pokračování DPC sezóny a konání desátého ročníku The International. Podle Valve by se mohly DPC turnaje začít konat na začátku roku 2021. Poskytuje i bližší informace k TI, a to, že počítá stále se Stockholmem, jako hostitelským městem. Zaměstnanci Valve tak vnímají přání fanoušků, kteří by byli zklamaní, kdyby je o The International na evropské půdě připravili. Stále jsou však ve hře záložní lokality.

Jak to nakonec bude s DPC sezónou a dalším ročníkem The International není schopen nikdo přesně říct. Můžeme vám však slíbit, že až další TI započne, budeme u toho.