SOUHRN: CZC.eSuba si připsala dvě výhry, Lidovej Gaming poprvé padl

Lidovej Gaming - CZC.eSuba 0:1

Lidovej Gaming převedl více než slušný zápas a dokázal s eSubou držet krok. K výhře to ovšem nestačilo, favorizovaná eSuba si konec zápasu pohlídala a další překvapení nepřipustila. Lidovej Gaming tak v Sazka eLEAGUE poprvé okusil porážku.

MVP zápasu: Adam „Ade“ Koníček

Hodnocení hráčů:

Johny, hráč Lidovej Gaming: „Lacek má kódy a Digi bohužel kvalitnější gaming židli než Arin. Arca jsme měli sebrat v 17 a ne až na last pick, pak jsme museli dělat moc velký točky v draftu a rozpadlo se to jak sídliskový sen.“

Hajadlo, hráč eSuba: „Jak říkal Ade v rozhovoru, po jeho vynechaném prvním kole nám vynadal, že jsme si dovolili prohrát proti Dogs, takže si hnedka vzal otěže draftu a vrátili jsme se ke standartnějšímu draftu, který měl určité prvky nabíhání. Po divoký akci okolo 15. minuty, kde to nakonec skončilo asi 3 za 7 v náš prospěch jsme už nenechali Lidovej Gaming vydechnout a ti ztráceli kontrolu nad celou mapou.“

Inae. Rozbíječi - Lutea 1:0

Lutea předvedla pravděpodobně svůj nejlepší výkon v Sazka eLEAGUE. S Rozbíječi držela celou dobu krok a trestala všechny jeho chyby. Na výhru to ale bohužel nestačilo, za předvedenou hru se však stydět rozhodně nemusí.

MVP zápasu: Martin „SlaweE“ Chamuty

Hodnocení hráčů:

ZVER MUTED, hráč Lutea: „Do zápasu sme šli bez nášho najlepšieho hráča a kapitána v jednej osobe takže z prehry si nerobíme tažkú hlavu. Napriek tomu, že sme sa hýbali ako kura bez hlavy sme mali hru vo svojich rukách, ale spravili sme príliš veľa chýb nato, aby sme vyhrali.“

Lidovej Gaming - Inae. Rozbíječi 1:0

Neskutečně vyrovnaná hra, ač to na výsledném skóre tolik nevypadalo. Akce střídala akci, ve výsledku se ale víc dařilo nováčkovi soutěže. Lidovej Gaming potvrdil roli černého koně a připsal si další zářez.

MVP zápasu: Patrik „arin“ Procházka

Hodnocení hráčů:

JohnyEbola, hráč Lidovej Gaming: „MMR je jen číslo a 5k igroci > 8k hracici. Bookmakeři věděli, proč nám dát menší kurz a my jsme si v tomhle vyhypenym zápase šli tvrdě za výhrou. Věděli jsme, že tenhle match bude hodně o draftu a GabeN nám nadělil last pick, čehož jsme využili na max, fazulkovo FakeTaxi s Alešem Hámou jsme zabanovali, Slaweeho hero puddle jsme zaměřili v druhým kole banů a jojkič je sice god, ale nedokázal se vrátit do hry, takže vyjma jednoho vyloženýho teamfightu, kde jsme se nechali nabaitit jak za mlada, to šlo za náma. Pro nás určitě highlight splitu, zápasy proti rozbíječům jsou vždycky mega fun. Díky chlapi, uvidíme se ve finále.“

CZC.eSuba - Lutea 1:0

CZC.eSuba se tentokrát outsiderem zaskočit nenechala. Celé utkání byla jasně na koni a soupeři žádný prostor nenabídla. I bez Adeho v týmu, který měl technické potíže, si eSuba poradila s Lutou hladce.

MVP zápasu: Sebastien „Digi“ Ložek