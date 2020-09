Černý kůň v Sazka eLEGAUE poprvé padl, favorit nastoupil na vítěznou vlnu 

CZC.eSuba zpátky na koni

Poté, co se rozpadl tým Sampi, byla CZC.eSuba pasována do role největšího favorita ligy. Jenže hned ve svém druhém zápase padla a vyrojily se otázky, zda své dané roli může dostát. Po dalších dvou zápasech je ale jasno, eSuba Dotu rozhodně hrát nezapomněla.

V prvním hracím dni, ve kterém se ‘modrá krev’ představila, chyběl Adam “Ade” Koníček. Ač místo něj nastoupil Breezy a nechyběl ani Boom, narazila eSuba na rozjeté GO GAME Dogs, na které nedokázala najít recept a připsala si porážku.

Ve čtvrtém kole si ale poradila s týmem Lidovej Gaming a podle očekávání přejela i Luteu. Společně s GO GAME Dogs a Lidovým Gamingem je tak na děleném druhém místě a zdá se, že si cestu do play off už pohlídá.

Černý kůň poprvé narazil

Kdo by řekl, že se nováček ligy bude dlouho rozkoukávat, ten by se mýlil. Lidovej Gaming do ligy vletěl doslova po hlavě. Porazili GO GAME Dogs, Brute i Luteu a právem jim patří dělené druhé místo v tabulce.

Lidovej Gaming tak ukázal, že se s ním v lize musí počítat. Pouze do počtu totiž rozhodně není a respekt z něj mají i favorité. V příštím kole je čeká těžká zkouška. Nejdříve poměří síly s Young, tedy černým koněm prvního splitu, poté s Hippomaniacs, kteří jsou v čele tabulky.

Vyrovnané čelo i chvost tabulky

Do konce základní části zbývají už pouhé tři kola a boje o play off začínají vrcholit. Jisté však nemá nikdo nic. V nejlepší pozici se momentálně nachází Hippomaniacs, kteří zatím ani jednou neprohráli a ze čtyř zápasů vybojovali plných osm bodů. Za nimi se už ale štosují hned tři týmy, kteří jsou pozadu o pouhé dva body. Stačí jedna jediná porážka a mohou o první místo přijít. Boj o první místo tak pravděpodobně ukáže sedmé kolo, kdy nastoupí proti eSubě.

Podobně to vypadá i na spodu tabulky. Zatímco byl tým Young v prvním splitu (tehdy ještě pod Hippomaniacs) překvapením ligy, ve druhém se jim zatím vůbec nedaří. Nedokázali porazit ani outsidery a zatím se bez jediného bodu trápí na dně.

Nejsou v tom ale sami, dno tabulky sdílí ještě s Brute. Ti byli v prvním splitu jedni z favoritů, po odchodech Tipka s Olim ale nedokázali vyhrát ještě ani jeden ze čtyř zápasů. Podle interních informací Brute před dalším kolem povolají právě jednoho z odešlých hráčů, který by jim měl pomoci se záchranou. Prostor k postupu do play off ještě mají, ale musí zabrat a hned.