Raviente z LG: Hippomaniacs sestřelíme, ať už to bude kdekoli

Ahoj, mohl bys našim čtenářům prosím představit svůj tým?

„Ahoj, náš tým je složen ze všech typů lidí, od sotva 5k hráčů po 7k hráče, od boomerů po zoomery, ale tím se právě vytváří ta naše rovnováha. Abych řekl pravdu, dva z našich hráčů jsem ještě ani neviděl, ale určitě to jsou feťáci (hlavně Amba).“

Od kdy jsi členem Lidového Gamingu a jak ses tam dostal?

„Do LG jsem se celkem náhodně dostal někdy mezi splity. Hrál jsem s Johnnym v GoGame, které se po pár hrách rozpadlo, a pak mi Johny psal, jestli nechci hrát v LG. Napřed panovaly jisté neshody v rozdělení pozic, kdy jsem například já měl hrát pozici 4, ale nakonec dopadlo vše, jak má.“

Jak jste spokojení se svými dosavadními výkony v Sazka eLeague?

„Myslím, že až na naší poslední hru, kdy jsme zbytečně prohráli proti Lutee, jsou všichni v týmu spokojení s tím, jak se nám daří.“

V čem spočívají vaše nejsilnější stránky?

„Naše nejsilnější stránka jsou rozhodně moje memehammery na většinu hrdinů. Kromě toho bych řekl, že mezi naše silné stránky patří lidová souhra a pohodová atmosféra.“

Kolik hodin denně strávíš osobním tréninkem a jak trénujete v LG?

„Osobním tréninkem moc času netrávím, většinou se pohybuji někde na 3k-6k smurfech, ale plánuji svůj trénink zpřísnit. V LG to většinou probíhá tak, že si Amba den před zápasem na Sazce zajde solo do Tilt City na ranked, a vyhne se tak scrimům.“

Také jste hráli kvalifikaci do české reprezentace. Jaké to je hrát proti slabším týmům, jako je například Zahradní Harampádí? Není to nuda?

„Takové hry vidím především jako příležitosti pro memes a nové strategie, jako je například mid Disruptor nebo KOTL s dagonem. Mě osobně baví snad všechny hry Doty a takové hry nejsou výjimkou.“

Ve druhé kvalifikaci jste ve finále podlehli Hippomaniacs? Zkusíte to i potřetí?

„Vzhledem k tomu, že Hippomaniacs už postoupili, by to teď snad mohlo být o něco lehčí. Ale jak se říká, do třetice všeho dobrého, a potřetí už Sehnyho sestřelíme, ať už to je kdekoliv.“

Jak by se mělo správně draftovat? Čeho bychom se měli při draftu vyvarovat?

„Já jsem se začal draftování věnovat až nedávno, ale řekl bych, že nejdůležitější je mít nějakou prvotní myšlenku, a té se pak aspoň trochu držet. Určitě bych se vyvaroval draftům s málo stuny, i když to se občas nedaří ani nám.“

Co by měla Dota nabídnout nováčkům, aby u ní zůstali?

„Hlavně je už zapotřebí nějaký pořádný tutoriál. Také by to chtělo pořešit smurfování (ano, jsem součástí problému), aby nebyli nováčci hned zastrašeni a zdemoralizováni. Jinak si myslím, že jde Valve správným směrem.“

Jak myslíš, že bude vypadat česká Dota scéna za pět let? Změní se něco zásadního?

„Podle mě jsou jenom dvě možnosti, jak to může vypadat. Buď Dota úplně vymře, nebo naopak nabere na popularitě. Nemyslím si, že je možné pokračovat se současnou zmenšující se hráčskou základnou.“

Děkuji moc za rozhovor a přeji celému Lidovému Gamingu hodně štěstí.