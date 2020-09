Tipy 6. kola Dota 2: Kdo ovládne šlágr a první místo v tabulce?

Druhý split Sazky eLEAGUE se pomalu, ale jistě blíží do finále své základní části a play off se pomalu začíná rýsovat. Kdo si v sobotu připíše další výhru a kdo naopak prodlouží sérii proher?

CZC.eSUBA - Hippomaniacs (14:00)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Šlágr celého druhého splitu otevře šesté kolo. Hippomaniacs má ve svém týmu tři z pěti vítězů loňského ročníku a dokázal, že i to stačí, aby si držel první příčku v tabulce. To eSuba jim od začátku šlape na paty, hned v prvním hracím dni ale smolně prohrála. Boj o první místo tak bude až v jejich vzájemném souboji. Bude to pravděpodobně velmi vyrovnaný souboj, kde bude roli hrát jakákoliv chybička.

Lidovej Gaming - Young (15:15)

Tip na vítěze: Lidovej Gaming

Young se letos vůbec nedaří, stále nedokázali vybojovat ani bod a proti Lidovýmu Gamingu nebudou mít vůbec snadnou práci. Jenže nováček soutěže, který do ligy vlétl střemhlav, se v posledních zápasech trochu hledá. Proti Young by ale neměl mít žádné větší potíže.

Young - CZC.eSuba (16:30)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

Tady asi není vůbec třeba spekulovat, kdo bude favoritem. CZC.eSuba jde po prvním místě a poslední Young by je neměli ani v nejmenším ohrozit. Ač se hráči Young jistě pokusí předvést své maximum, na eSubu by to stačit nemělo v žádném případě.

Hippomaniacs - Lidovej Gaming (17:45)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Lidovej Gaming dokázal, že ho není radno podceňovat a že dokáže překonat i ty největší favority. Hippomaniacs už v prvním splitu (ještě v barvách Sampi) jednoho z outsiderů podcenili a vymstilo se jim to, není proto pravděpodobné, že by stejnou chybu zopakovali. Ale kdo ví, v Dotě se může stát ledaccos.

