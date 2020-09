Jen jeden neporažený a první výhra posledního. Play off se začíná formovat

Jen jeden vládne všem

Šesté kolo nabídlo hned na úvod šlágr kola. Proti sobě se postavili dva favorité, tedy Hippomaniacs a CZC.eSuba. Souboj o první místo byl ale až překvapivě jednoznačný.

Hippomaniacs, kteří mají ve svých řadách tři hráče od vítěze prvního splitu, se nenechali eSubou zastrašit a od začátku do konce předvedli naprosto parádní výkon. Vyhráli poměrem 27:9 a do play off tak poputují z prvního místa a bez jediné porážky.

Young hlásí první výhru

Boje proběhly i u dna tabulky. Hráči týmu Young napodobili ty z Brute a připsali si vůbec první výhru. Proti nováčkovi soutěže předvedli výkon jako z jiné galaxie. Když zápas končil, vedli totiž už o více než 49 tisíc goldů, což je naprosto propastný rozdíl.

Jelikož Young mají svou porci zápasů odehranou, je jisté, že na posledním místě také zůstanou a poputují rovnou do baráže. Se základní částí se ale aspoň nerozloučí s nulou na kontě, což by jim do bojů o udržení mohlo vlít trochu krve do žil.

Z černého koně zbylo jen trápení

Jak skvěle Lidovej Gaming vstoupil do svého prvního splitu Sazka eLEAGUE, tak tragicky základní část ukončil. Zpočátku se zdálo, že zde máme nového černého koně, který vystrašil dokonce i Hippomaniacs. Jenže jeho aura síly už vyprchala.

Po Lutee totiž nestačili ani na poslední Young, který je navíc porazil úplně s přehledem. Na závěr ještě padli s eSubou a základní část tak končí se šesti body za tři výhry. Do play off tak mají jeden velký úkol - najít ztracenou formu.