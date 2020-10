Tipy 7. kola Dota 2: Brute si připíší dvě porážky, Dogs se mohou předvést

Poslední kolo základní části druhého splitu Sazka eLEAGUE je tu. Poslední čtveřice týmů si to rozdá v Dotě 2, boj o umístění tak vrcholí. Kdo by měl v sobotu zaválet a u který celek bude do 7. kola nastupovat v roli outsidera?

Lutea - Brute (14:00)

Tip na vítěze: Lutea

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Poradila si s týmem Young i nováčkem Lidovým Gamingem, teď si brousí zuby na Brute. Lutea má zatím bilanci 2:3 a před play off by ji ráda zvrátila na svou stranu. Proti ní se postaví právě Brute, kterým se ve druhém splitu zatím vůbec nedaří a dokázali vyhrát jen jedinkrát. Pokud chtějí zabojovat o postup do play off, musí pořádně přidat. Podaří se jim to ale proti favorizované Lutee?

GO GAME Dogs - Inae. Rozbíječi (15:15)

Tip na vítěze: GO GAME Dogs

GO GAME Dogs ve druhém splitu dokázali pořádně zabrat a hned v prvním kole porazili favorizovanou CZC.eSubu. Proti Rozbíječům je však nečeká žádný lehký úkol. Jestli si ale budou chtít udržet třetí místo, měli by si s nimi poradit.

GO GAME Dogs - Lutea (16:30)

Tip na vítěze: GO GAME Dogs

Utkání mezi GO GAME Dogs a Luteou by mohlo přinést vyrovnanou a napínavou bitvu do poslední chvíle. Samozřejmě bude záležet na výsledcích prvních dvou zápasů sobotního kola a psychika bude hrát velkou roli. O něco větší šance na výhru však mají právě Dogs.

Brute - Inae. Rozbíječi (17:45)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Většina členů současných Brute dříve za Rozbíječe hrála a vzájemně se moc dobře znají. I to by mohlo přilákat na vskutku napínavou bitvu. Dokáží se Brute dostatečně namotivovat, aby favorizované Rozbíječe potrápili, či dokonce porazili?

