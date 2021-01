Čtvrtá epizoda podcastu Dota Shrine přináší debatu o pořádání esportových soutěží

Čtvrtý díl podcastu Dota Shrine, který moderují Martin Rota a Michal „Shovelmeister“ Mašika, se zaměřil na organizaci esportových soutěží. Pozvánku přijali dva velmi zajímaví hosté, a to Vladimír „Alckor“ Chadima z legendárního AR Studia a Lubomír „Coola“ Mikuš ze Studentské Esportové Asociace.

Debata byla plodná, dozvíte se například, jak se vyjednává s Valve o oficiálním zařazení turnaje do klienta hry, co je potřeba si rozmyslet před pořádáním esportové soutěže a mnoho dalšího. Došlo i na Vláďovy historky z The International 2014, kam zavítal jako oficiální komentátor.

Na závěr se konala klasická kratochvíle v podobě kola (ne)štěstí, kde si hosté vytočili zvláštní otázky, na které těžko nacházeli odpovědi.

Pořad si můžete přehrát na YouTube nebo na jedné z vašich oblíbených podcastových platforem:

