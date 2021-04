Cajroo: Na ligu se těším, očekávám super Dotu a kopec zábavy

Čím tě oslovil Lidovej Gaming, že ses k organizaci přidal?

„Do prvej hry som o tíme skoro nič nevedel. Vedel som, že LG existuje, že hrali Sazku, čítal som jeden rozhovor s Johnym, ale nič viac. Keď sme spolu hrali 1. hru, tak som ani nevedel, že je to vlastne test hra pre mňa. Nikoho som nepoznal okrem Chevu, ktorý ma zavolal vyskúšať si len tak zahrať for fun. V tejto prvej hre sa mi podarilo nevyložiť a hoši mi trochu povedali o tíme a o tom, že hľadajú pos 5 hráčika. Atmosféra bola pohodová, páčil sa mi ich prístup, štýl hrania mi vyhovoval. Odohrali sme ešte pár hier a oficiálne vznikla LG slovenská safe linka, nech bože dá. S odstupom času som rád, že som do toho išiel, chalani sú šikovní hráči a super ľudia. Lidovej Gaming ako taký má veľký potenciál robiť dobré veci pre našu Dota komunitu, ako sme napríklad videli na Lidovom turnaji, kde sa vyzbieral prize pool podstatne vyšší, ako naznačovali naše očakávania a odhady. Taktiež máme Lidovej discord, kde je každý vítaný a či už je to hobby alebo profi hráč, content creator, alebo prišiel iba kvôli memes, každý si u nás vie nájsť svoje miesto a podieľať sa s nami na rozvoji našej malej komunity. A samozrejme máme aj najviac fresh emoty, ako napríklad ikonický JohanSalute alebo LihovejGaming.“

Co očekáváš od jarního splitu Sazka eLEAGUE?

„Očakávam super Dotu, kopec zábavy a veľa contentu. Všetky tímy sú kvalitné, určite tie hry nebudú ľahké, ale o to lepšia a záživnejšia tá liga bude pre hráčov aj pre divákov. Sazka eLEAGUE je momentálne najväčší CZ/SK Dota projekt a som rád, že si ho môžem užiť z pozície hráča.“

Jak probíhají vaše tréninky?

„Najnáročnejšia časť tréningu je nazbierať všetkých hráčov. Ak sa Amba v invisible móde nevyhýba všetkým vrátane nás, tak je farmár Huty na prechádzke, z ktorej sa zabudne vrátiť. Keď sa nám ale podarí nazbierať všetkých 5 igrokov, skúšame prioritne hrať scrimy, kde okrem samotného hrania môžeme trénovať aj pickovanie a tie hry sú väčšinou koordinovanejšie a kvalitnejšie. Veľmi sa mi páči, že po hre si vieme dať takú malú analýzu, čo bolo dobré a na čom treba pracovať. Hráme spolu aj rankedy, či už v 5, 3 alebo 2, hlavne nech toho odohráme čo najviac. Sme nová zostava, potrebujeme sa čo najviac zohrať a každá hra je malý posun vpred.“

Už jsi viděl DOTA Dragon's Blood?

„Videl, 10/10. Bolo to prvé anime, čo som pozeral, takže to neviem nejak odborne zhodnotiť, ale ako hráčovi sa mi to veľmi páčilo, pozrel som si to celé naraz a nemal som chvíľu, kedy by som sa nudil. Dota lore je veľmi obsiahly koncept a je podľa mňa málo hráčov (aj takých, čo to hrajú roky), ktorí sa o ňu plnohodnotne zaujímajú a vedia sa v nej dobre vyznať, nakoľko znalosť lore nie je vôbec potrebná k samotnému hraniu. Mal som trochu obavy, ako naložia s takým množstvom dostupného materiálu, aby v tom nebol chaos, ale nakoniec to podľa mňa zvládli super. Myslím, že si to vie užiť aj obyčajný divák, ktorý so samotnou Dotou skúsenosti nemá, čo je asi najdôležitejší parameter v súvislosti s popularitou a pokračovaním seriálu v budúcnosti.“

Na jaké utkání v lize se těšíš nejvíc?

„Na to, kde nebude v bane Oracle panáčik. Ťažko povedať, každý tím má niečo, čo ho robí iným a dáva mi dôvod sa na ten zápas tešiť. Napríklad sa veľmi teším na Hippos a eSubu, nakoľko sú silnými favoritmi a hrajú peknú Dotu. Tiež sa teším na mladé perspektívne talenty z Youngu, ktoré generujú kvalitné playe a ešte kvalitnejší content neskutočným tempom. Časť Rozbíječov zas patrí k ľuďom, ktorých z našej CZ/SK komunity poznám najdlhšie a je super vidieť, ako sa posúvajú vpred. Teším sa aj na hru proti Go Game Dogs, kde som zvedavý, ako budúcnosť slovenskej Doty, mladý mid zázrak Andrej zapadne medzi skúsených hráčov, ktorí majú odohraných veľa turnajov.“

Který tým považuješ za favorita na celkové vítězství?

„Asi Hippos, aj keď na druhú stranu je Dota hra zvratov a comebackov, tak to môže byť niekto úplne iný.“

Kdo je tvým oblíbeným hráčem? Od kterých zahraničních týmů se inspiruješ?

„Puppey. Je to legenda Doty a aj po tých tisíckach odohraných hier je stále konzistentný a kreatívny, či už individuálne ako hráč, alebo ako kapitán. Nebojí sa experimentovať a jeho cally sú top tier. Bolo to pozeranie jeho Chena, ktoré ma inšpirovalo sa toho hrdinu učiť ešte roky dozadu. Nemám vyselektované tímy na inšpiráciu, ktorýkoľvek tím vie prísť s niečím, čo je inšpiratívne. Bežne v turnajoch ale zvyknem sledovať hlavne Team Secret a OG, najčastejšie v režime player perspective Puppey a Notail.“

Jak očekáváš, že se změní meta s příchodem nového patche?

„Ťažko povedať, podľa mňa je teraz meta v celkom dobrom stave, nič mi nepríde ako vyslovene first pick broken materiál. Síce sú tu lahôdky typu Alch, Io a Timbersaw, ale vždy sa dá niečo vymyslieť. Osobne mám rád pomalšiu metu, viac strategického hrania a plánovania ako nabiehanie a časté fighty, takže by ma potešilo, keby sa to uberalo takým smerom. Zatiaľ tomu veci moc nenasvedčujú, väčšina hier, čo hrám, sú pomerne aktívne, ale v minulosti sme videli, že patch vie kompletne otočiť hru a každý skúša iné veci, čo by mohli byť silné, až sa ustáli nejaká meta, ktorá sa ale aj tak bude meniť a upravovať na základe nových skúseností a experimentov. Môj odhad je, že postavy, ktoré sú v Dragon’s Blood dostanú buffy, nakoľko sú najatraktívnejšie pre hráčov, ktorí prišli do Doty vďaka anime, tak by si tú hru mohli viac užiť a väčšina z tých postáv sú momentálne situačné picky, ktoré sa zvyknú po patchi dostať viac do popredia. Taktiež možno ako správni králi profitu buffnú Spectre, pretože dostane Arcanu a keď bude hrdina populárnejší, predá sa viac kusov. Na patch sa teším, dúfam, že to bude jeden z tých, čo hru prestavia od základov a uvidíme nové buildy a zmeny v samotných itemoch, pozmenenú mapu, nové straty a vždy je veľmi zaujímavé vidieť starých hrdinov na nových pozíciach. Ako vždy, tak aj teraz sa budem snažiť hrať hneď, ako si prejdem patch a užiť si ten chaos a zábavu spojenú s testovaním nových zmien.“

Díky za rozhovor!