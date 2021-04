Slawee: V období Sazka eLEAGUE celá komunita ožije, těším se na nějaké drama

Jak jsi spokojen se změnou v sestavě Rozbíječů?

„Myslím si že tá změna nebola voľba nás, ale skôr Filminyho, ak sa bavíme hlavne o tom. Nakoniec sme si jako našeho 5 hráča vybrali Palokyho, s kterým som moc spokojný a bude sa mi s ním hrať super.“

Na co se v další sezóně Sazka eLEAGUE těšíš?

„Asi na kopec dramy a že tu bude konečne niečo, zvyčajne počas tejto ligy celá komunita ožije a vždy tu je nejaký content.“

Čím se odlišujete od jiných CZ/SK týmů?

„Že veľmi málo komunikujeme a kapitán v našom teame je core hráč.“

Nedávno jsi zaskakoval u Hippomaniacs, jak se ti s nimi hrálo?

„Jako mně sa s nimi hralo vždy dobře a čo i len za tú chvílu, čo som hral aj předtím s nimi nejaké kvalifikácie, som sa veľa toho naučil. Takže určite super aj keď na druhom standine som musel hrať pos 4.“

Kolik hodin denně trénuješ? Hraješ před soutěžemi častěji?

„Turnaj neturnaj, hral by som rovnako, a to je zvyčajne celý deň podľa toho, jak sa na to cítim Dotu je treba hrať len keď máš v hlave všetko usporiadané a nemáš nejaké real life problémy.“

Jak jsi spokojený s novým přístupem Valve k Dotě?

„Neviem presne čo máš na mysli, ale ak sa bavíme o celej DPC sezóne, tak to je určite krok vpred mať nejakú stabilnú ligu. Je to hromada contentu aj pre reklamních partnerov a podobne, konečne to není o Minoroch, Majoroch a The International, třeba pozerať Dotu celý rok.“

Je podle tebe něco, co CZ/SK Dotě vyloženě chybí?

„CZ/SK Dote určite chýbajú nezaujatý ľudia, určite viac namotivovaný chalani, ktorý chcú aj niečo v Dote dosiahnuť. Celkovo tá mentalita o CZ/SK ľudoch je pre mňa na nízkej úrovni.“

Na jakých dalších turnajích tě uvidíme?

„Momentálne nemám nič na pláne, len grindiť ranky na mojom streame, momentálne je off-season, kedže sa nemám jako dostať do DPC ligy, takže toto je určite nejlepší plán pre mňa. Ak niečo, určite budem všetkých informovať o tom na mojom Twitteri.“

Jaké máš cíle pro letošní rok?

„Top100 v Europe, pro tým.“

Díky za rozhovor!