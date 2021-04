ŽIVĚ: 2. kolo Sazka eLEAGUE: Dogs nestačili na Luteu, teď jdou na Brute

2. KOLO DOTA 2 | První kolo je úspěšně za námi, nyní je řada na kole druhém. V něm se představí zbylá čtveřice týmů, která se pokusí vybojovat co největší počet bodů. Jako první jde na řadu tým Young proti Lutee. Stream začíná ve dvě hodiny odpoledne a sledovat ho můžete živě zde nebo na streamovací platformě Twitch.tv.

Young - Lutea 0:1

Zápas, u kterého zcela jednoznačně rozhodoval zejména pick. Mavox na Meduse totiž jasně dominoval od první do poslední chvíle a tým Young na něj nezvládl najít žádný recept. Arin na Urse měl sice skvělou farmu, proti rozjeté Lutee mu to však nestačilo.

Brute - Young 0:1

Co se nepovedlo v prvním zápase, to hráči z týmu Young napravili ve druhém. Ač to při pohledu na killy nevypadá, Young své soupeře zcela přehráli a donutili je takřka celou dobu jen bránit.

GO GAME Dogs - Lutea 0:1

Lutea je při chuti. Po výhře nad týmem Young si připsala další skalp, tentokráte nad GO GAME Dogs. Soupeři v utkání chyběl hlavně damage, který nedokázal zajistit ani Lifestealer a Zeuse si bez větších potíží dokázali ohlídat.

PROGRAM:

14:00 Young - Lutea

15:15 Brute - Young

16:30 GO GAME Dogs - Lutea

17:45 GO GAME Dogs - Brute