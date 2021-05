ŽIVĚ OD 14:00: Young vyzvou Hippomaniacs, INAE doufají ve výhru

Druhá polovina Sazka eLEAGUE v Dota 2 je v plném proudu a boje o play off jsou pořádně napjaté. Brute, GO GAME Dogs, Inaequalis Rozbíječi a Lidovej Gaming mají po třech bodech, dva nakonec postoupí, dva zamíří do baráže. V pátém kole se představí GGD a Rozbíječi, z vrchních pater tabulky je doplní Hippomaniacs a Young.