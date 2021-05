Další kauza matchfixingu. Z americké DPC ligy byly vyhozeny dva týmy

Velkého skandálu se dopustily týmy Wind and Rain a Pecado Squad Gaming z druhé severoamerické DPC ligy. Oba celky byly obviněny a uznány vinnými z podvádění se sázkami. Uživatel Redditu si všiml dramatické změny sázkového kurzu na vzájemný zápas těchto dvou týmů. Vyšetřování následně potvrdilo, že do podvodů byly zapleteni členové obou týmů, což vyústilo v doživotní zákaz účasti na turnajích od Valve a BeyondTheSummit pro organizace i některé hráče.

O jaké hráče se jedná dosud není jasné, protože oba celky používaly ve svých zápasech náhradníky a i během ligy prošly značnými personálními změnami. Hráči z týmu Wind and Rain se vyjádřili na sociálních sítích, že se žádného podvodu neúčastnili. Oba týmy byly z ligy vyhozeny a všechny jejich zápasy se zkontumovaly. Wind and Rain by stenjě skončili na posledním místě, Pecado Squad Gaming by ale obsadili čtvrtou příčku a získali by 11 tisíc dolarů.