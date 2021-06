TIPY 7. kola Dota 2: Jde do tuhého, poslední postupové místo vybojuje Brute

Je to tady. Před námi je poslední kolo základní části jarního splitu Sazka eLEAGUE a boje o play off vrcholí. Nahnuté to má hned dvojice týmů, o postup si to na dálku rozdá Lidovej Gaming a Brute. Kdo bude úspěšnější?

Young - Lidovej Gaming (14:00)

Tip na vítěze: Young

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Pokud chce Lidovej Gaming postoupit do play off, bude muset porazit Young a zároveň doufat, že Brute nevyhraje nad Hippomaniacs. Zatímco druhá část pro ně pravděpodobně dopadne dobře, u té první to vůbec jisté není. Young je totiž letos přímo na koni a jeho hráči si poradili i s těžšími výzvami.

eSuba - GO GAME Dogs (15:15)

Tip na vítěze: eSuba

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Zatímco eSuba bojuje o druhé místo v tabulce, pro GO GAME Dogs cesta v jarním splitu končí. Dogs totiž mají jistou baráž a postoupit již nemohou, eSuba bude výhru potřebovat nejen k postupu z druhého místa, ale zejména proto, aby navázala na předchozí dobré výkony a zvedla si do play off potřebné sebevědomí. Proti Dogs by zaváhat neměla.

Hippomaniacs - Brute (16:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Druhý ze zápasu, ve kterém půjde o hodně. Jestliže v prvním sobotním zápase Lidovej Gaming vyhraje, musí porazit Brute horkého favorita celého splitu. Pokud Lidovej Gaming prohraje, může být Brute v klidu a zápas si prakticky užít, mají totiž lepší bilanci ze vzájemného zápasu. V každém případě ale není příliš reálné, že by nad Hippomaniacs vyhráli.

Inae. Rozbíječi - Lutea (17:45)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Rozbíječi s Luteou mají shodnou bilanci tří výher a tří porážek. Jen jeden z nich však bude vstupovat do play off s kladným skóre. Ač Lutea podávala na začátku splitu dobré výkony, ke konci to šlo s formou trochu z kopce, u Rozbíječů to však bylo přímo naopak.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 18+