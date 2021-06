ŽIVĚ OD 14:00 | Brute, nebo Lidovej Gaming. Druhá eSuba, nebo třetí? Jak bude vypadat play off letošního jarního splitu Sazka eLEAGUE? To se dozvíte právě dnes. Ve 14 hodin totiž startuje poslední kolo základní části, které rozhodne o tom, kdo si zahraje v play off, a kdo bude muset bojovat v baráži.