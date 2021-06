Slawee po postupu Rozbíječů do grandfinále: Na konci jsme vřískali

Před play off na ně sázkové kanceláře vypisovali celkem vysoký kurz už při první sérii, přesto Rozbíječi předvedli výkony snů. Nejdříve v prvním kole vyřadili Hippomaniacs, ve druhém pak úřadujícího mistra eSubu. Co na postup do grandfinále Sazka eLEAGUE říká Slawee?

První finalisté jsou známi a rozhodně nejsou jedni z původně favorizovaných. Rozbíječům se sice v základní části moc nedařilo a zabrali až v samém závěru, o jejich vstupu do play off se to rozhodně říct nedá. "Tenhle týden jsme spolu byli takřka 24 hodin denně. Bavili jsme se o metě, zjistili, co je pro nás dobré. Hráli jsme, co se nám líbí a vychází to," popsal Slawee důvody jejich rapidní změny.

Vyřazení hned dvou favoritů v řadě je něco, co nečekali snad ani samotní hráči. "Dobrá nálada. Na konci jsme vřískali, i když je už jedenáct hodin večer, takže pohoda," řekl usměvavý Slawee, v jaké je tým euforii.

Ne všechno vyšlo, rozhodně toho ale vyšlo víc, než fanoušci čekali. Není však čas se přílišně radovat, už zítra je totiž čeká velké grandfinále, kde mohou vyhrát tučnou odměnu. Soupeř vzejde z trojice Hippomaniacs, Young a eSuba.