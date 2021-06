Sehny po postupu Hippomaniacs do finále: Hodně zápasů? Nám to vyhovuje

Mají náročný víkend. Hippomaniacs vypadli hned v prvním kole play off z Upper Bracketu a museli tak odehrát největší možný počet zápasů. Podle Jana "Sehny" Sehnala jim to ale vyhovuje.

Srazili Brute, Young, teď eSubu a jdou Rozbíječům vrátit porážku z prvního kola play off. Hippomanics mají za sebou pořádnou porci zápasů a to je ještě čeká BO5 v grandfinále. Podle Sehnyho s tím ale problém nemají.

„My jsme to ve skutečnosti dost potřebovali. Zase jsme neměli čas klikat panáčky, takže nám to docela vyhovuje, že si můžeme hodně zahrát v Lower Bracketu. Samozřejmě nám to vyhovuje, protože jsme ještě nevypadli,“ řekl s úsměvem na rtech.

V sérii proti eSubě je nezarazil ani pick Broodmother, která je Adeho oblíbeným hrdinou. „Brooda je hodně dobrý cheesepick, ale když jí ukážeš takhle na začátku, tak si můžeš víceméně nadraftovat, co potřebuješ. Kluci z eSuby se snažili nabanovat takový tučný offky, byl v banu Timber, Tide, Axe... I když mám takové inside info, že Axe asi není moc dobrý proti Broodě, protože jsem hrál public, kde jsem měl Arteezyho na Axovi a dostal od Broody totál kartáč, takže tak,“ dodal.

Hippomaniacs jdou nyní na Rozbíječe, kterým se pokusí vrátit porážku z prvního kola play off. Stanou se podruhé mistrem Sazka eLEAGUE?