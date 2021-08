Zvermuted: Pár hráčů nemá můj respekt. Osobní rivalitu ale nevnímám

Jak vnímáš svůj návrat do Sazka eLEAGUE?

„Rozmýšľal som nad touto otázkou dlhšie než by bolo vhodne, ale vlastne to vo mne nevyvoláva žiadne pocity. Organizácia sa rozhodla, že bude pre jej dobro najlepšie, aby som 10 mesiacov nehral, tak to treba rešpektovať.“

Co nového od dalšího splitu očekáváš?

„Očakávam, že sa hráči a tímy, ktoré si myslia, že sa hraním budú živiť a obetujú tomu všetok svoj voľný čas na úkor šťastia a rozvoja v osobnom živote, predvedú s kvalitnými výkonmi. Toto však očakávam už posledných 10 rokov, takže si skôr myslím, že split bude prehliadkou egoistickej mentality a toho, kto z nich bude najviac schopný dôverovať svojmu tímu a nie len sebe.“

Na jaký zápas se nejvíce těšíš?

„Na všetky zápasy sa teším ekvivalentne, teším sa hlavne na to, ak predvedieme dobrý výkon, nejakú osobnú rivalitu nevnímam. Par hráčov síce nemá môj rešpekt, ale nemyslím si, že tým, že by sme ich porazili v Sazka eLEAGUE, sa niečo na ich intelekte zmení.“

Kolik času věnujete tréninkům? Jak probíhají?

„Momentálne spolu hráme na kvalifikačných turnajoch Lancraftu, aj keď v mierne inej zostave, keďže každý ma v lete občas iné priority, ako hrať Dotu. Keď spolu hráme, prebieha to tak, aby nás to všetkých bavilo, inak by sme spolu nehrali. Takže sa vzájomne rešpektujeme a nerozširujeme medzi sebou negatívnu energiu.“

Sestava ani jednoho týmu nezůstala stejná. Který celek je podle tebe nejsilnější?

„Kvalita teamu závisí od viacerých stránok, mentálnej sily, individuálneho skillu, komunikácie, skúsenosti, prípravy a podobne. Nemyslím si, že by liga mala tím, ktorý je najlepší vo všetkých aspektoch. Keby sa hralo finále dnes, asi by som ako víťaza tipoval Hippomaniacs, Filminy je však podľa môjho názoru tragický hráč a takisto podľa mňa tento tím ma viacero mentálne nestabilných článkov. Pokiaľ budú v hrach udávať tempo, myslím si, že budú hrať dobre, ale ak by prehrávali, vtedy môžu mat problém zachovať chladnu hlavu, otázkou je, či ich dokáže nejaký tím do takejto situácie dostať.“

Co očekáváš od nového patche?

„Neočakávam nič, hrám Dotu tak dlho, že je mi vlastne jedno, akí hrdinovia sa dostanú do mety. Vždy si v nej nájdem niečo, čo mam zvládnuté. Ja mam rad aktívnu hru, takže dúfam, že sa hra zrýchli, bude viac dynamická a farmenie v lese bude nerfnute.“

Plánujete se účastnit i soutěží mimo Sazka eLEAGUE?

„Ako som spomínal, momentálne hráme aj turnaj organizovaný Lancraftom, takisto keďže sme az na midara čisto slovensky tím, sa budeme zrejme s jednou zmenou v zostave venovať národným turnajom a kvalifikáciám, ak dostaneme dôveru trénera slovenskej reprezentácie, Eduarda Winklera.“

Kde podle tebe mají české a slovenské týmy největší slabinu?

„Najväčšiu slabinu majú vo svojom egu a takisto v postupe, o ktorom si myslia, že z nich spraví profesionálnych hráčov. Teraz je prioritou hráčov pracovať na svojom MMR a dúfať, že si ich všimne nejaký tier 3 európsky tím, keď sa to však stane sú stratení, pretože public ich nikdy dostatočne nepripraví na tímové hry. Mali by preto viac hrávať s teamom, vytvárať stabilne tímy a v nich sa zlepšovať. Momentálne ma totiž väčšina tímov trvanie do prvej nevydarenej kvalifikácie.“

V rozhovoru s Hippomaniacs zaznělo, že někteří hráči se budou věnovat Dotě na plný úvazek. Uvažuješ o tom ty nebo někdo z tvých spoluhráčů?

„Ja o tom neuvažujem, pretože mam 27 rokov, dobru prácu a uvedomujem si, čo môže človek hraním Doty získať a čo stratiť a nemyslím si, že je dobre svoju mladosť stráviť výhradne hraním hier, preto sa aj ja snažím všetky aktivity, ktoré život ponúka vhodne skombinovať, aby mi pripadne v budúcnosti nebolo ľúto, že som sa niektorej z nich nevenoval, keď som na to mal vek. Takisto si nemyslím, že človek, ktorý hra Dotu 8 hodín denne, bude nutne lepším hráčom, ako ten, čo ju hra 4 hodiny denne, špeciálne pre skúsenejších hráčov ma niekedy väčší význam sa porozprávať, pozrieť sa na to, ako hrá nejaký iný tím a nie len hrať. Už vôbec nie, keď je ten čas investovaný len do publicu.

A vyhlásenia niektorých hráčov o hraní na plný úväzok som si všimol, absentujú mi však ich výsledky, na základe ktorých by ich mal niekto platiť. Keď pracujete ako murár, tiež musíte najprv postaviť dom, aby vám prišla výplata. Takže zaznieť v rozhovore to síce môže, ale ja by som to profesionálnym hraním rozhodne nenazýval.“

Díky za rozhovor!