TIPY 1. kola Dota 2: Podzimní split je tu, porazí Rozbíječi Hippomaniacs?

L2P - Inae. Rozbíječi (14:00)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

L2P vám možná nic neříká, ale soupiska určitě ano. Jedná se o bývalé hráče Brute z jarního splitu, kteří nově hrají pod názvem L2P, ovšem ve stejném složení. To Rozbíječi přijdou s novou sestavou a vypadá to, že hodně silnou. Papírově by proti L2P měli být jasnými vítězi.

Lutea - L2P (15:15)

Tip na vítěze: Lutea

Zatímco L2P jako jediní neprošli žádnou změnou hráče, Lutea přeci jen změnu má. Tou největší je příchod Daniela „Cechi“ Čechmánka, který by měl přispět k jasné výhře svého týmu.

Inae. Rozbíječi - Hippomaniacs (16:30)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Pecka hned na úvod. Rozbíječi v play off dokázali favorizované Hippomaniacs pořádně potrápit a ukázali, že když zaberou, mohou porazit takřka každého. Oba týmy prošly rapidními změnami a právě tenhle zápas ukáže, jak na tom na podzim budou. Dokáží Hippomaniacs nahradit Sehnyho s Currym? Papírově mají větší šance na výhru právě Hippomaniacs, ale Rozbíječe rozhodně není radno předem odepisovat.

Lutea - Hippomaniacs(17:45)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápas na závěr prvního hracího dne by si měli hráči Hippomaniacs i přes velké změny v týmu pohlídat. Lutea se sice může chlubit rovněž silnou soupiskou, na zkušené hráče by to ale stačit nemělo.

