Souhrn Riyadh Masters 2022: Druhý nejbohatší Dota 2 turnaj po TI vyhrává čínský klub PSG.LGD

Skoro 97 milionů dolarů se rozdalo v rámci dotařského turnaje Riyadh Masters 2022. Desítka vyvolených Dota 2 týmů bojovala o slávu a pohádkovou peněžní nadílku. Mezi zúčastněnými nechyběl český offlaner Jonáš "SabeRLight-" Volek (TSM) a slovenský carry hráč Oliver "skiter" Lepko (Tundra Esports).

Bohužel skupinová fáze pro SabeRLighta- a skitera nedopadla zrovna podle jejích představ a jak TSM, tak i Tundra Esports se stand-inem Nikitou "Daxak" Kuzminem se nepodařilo postoupit do play-off. Kluci ale nemusí smutnit, jelikož neletí domů s prázdnou. Oba celky si odnesly 150 000 $ bonus.

Příjemným turnajovým překvapením pak bylo vystoupení Team Secret s hrajícím náhradníkem Romanem "Resolut1on" Fomynokem. Puppey a spol se jako tornado prošli po svých soupeřích a vyhráli skupinu s bilancí tři výhry a jedna remíza. To jim zajistilo pohodlnou semifinálovou účast ve vyřazovací části slunné offline akce.

Do play-off se podívala šestice nejlepších: PSG.LGD, Nigma Galaxy, Royal Never Give Up, Team Spirit, OG a Team Secret. Čtvrtfinále se obešlo bez překvapení a v semifinále se utkali hráči Secret, Spirit, LGD a OG. Do finále se pak dostali pouze borci z Team Spirit a PSG.LGD.

Rozhodující best-of-three (bo3) zápas nám nabídl pomyslné finále jedenáctého The International, kde se favorité a underdogové setkali v souboji o miliony a trofej. LGD měli co oplácet Yaroslavu "Miposhka" Naidenovovi a jeho skvadře. LGD se velmi rychle poučili ze skupiny, kde bez šance podlehli Secret a do turnajové kulminace nastoupili v plné parádě.

Disciplína, velmi dobré picky od trenéra Zhanga "xiao8" Ninga (PSG.LGD) a vynikající týmový výkon pomohl čínské pětici se bez problémů vypořádat s úřadujícími mistry světa z Team Spirit. Dvě mapy po 30 minutách, dva nula na zápasy a 1 500 000 $ odměna letí do Číny. Gratulujeme!

Tučný šek zaslouženě putuje k svěřencůn DotA/Dota 2 veterána xiao8

Zúčastněné týmy

PSG.LGD Nigma Galaxy Team Secret TSM Team Spirit Team Liquid OG Royal Never Give Up Tundra Esports Deboosters

Peněžní odměna Riyadh Masters 2022

4 000 000 $

Skupinová část turnaje

Skupinová část Riyadh Masters 2022 • Foto Liquipedia

Play-off fáze rijádského LAN eventu

Play-off část Riyadh Masters 2022 • Foto Liquipedia

Grandfinále Riyadh Masters 2022: PSG.LGD proti | best-of-three (bo3)

Výslední listina Riyadh Masters 2022

1. místo: PSG.LGD - 1 500 000 $

- 1 500 000 $ 2. místo: Team Spirit - 750 000 $

- 750 000 $ 3. místo: Team Secret - 425 000 $

- 425 000 $ 4. místo: OG - 425 000 $

- 425 000 $ 5. místo: Nigma Galaxy - 200 000 $

- 200 000 $ 6. místo: Royal Never Give Up - 200 000 $

- 200 000 $ 7. místo: TSM - 150 000 $

- 150 000 $ 8. místo: Tundra Esports - 150 000 $

- 150 000 $ 9. místo: Team Liquid - 100 000 $

- 100 000 $ 10. místo: Deboosters - 100 000 $

Zdroj: Gamers8