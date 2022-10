Další bronz už nechtěl. Po Majoru ve Švédsku si Oliver Lepko vytyčil cíl. Teď ho na TI splnil

Na Dota 2 scéně i mimo ní těžko hledat něco víc. The International je z hlediska prizepoolu největším turnajem světa a Grand Finále v Singapuru svátkem všech fanoušků esportu. Zlatým perem se do něj zapsal i čtyřiadvacetiletý Slovák Oliver Lepko. Stojí za tím mimo jiné i jeden soukromý slib - po bronzu na Majoru byl Skiter sice šťastný, ale zároveň i zklamaný. To už znovu zažít nechtěl.

Oliver Lepko je rodák z Banské Bystrice, ale hvězda Skiter se zrodila v Singapuru. Carry celku Tundra Esports má za sebou rok zlomu. Jeho bohatá kariéra směřovala do Grand Finále The International - které letos v souboji s Team Secret proměnil v kýžený titul.

V týmu se sídlem v Londýně je sice už od ledna 2021, prostředí velkého offline Majoru ale zažil až v květnu na ESL One Stockholm 2022.

"Cítím se šťastný, ale zároveň i zklamaný. Věděli jsme, že se můžeme umístit výš... zraky upíráme k budoucnosti. Jsou před námi dobré věci," napsal na svém twitteru po bronzu na Majoru.

Další už nechtěl! Jeho věty se pak staly předzvěstí pro to, čeho jsme svědky v těchto hodinách. Na světě je zlato z The International.

Šiřoká paleta týmů

Dosavadní kariéra Skitera je opravdu pestrá. Čtyřiadvacetiletý player prošel týmy jako Ninjas in Pyjamas, Infamous, Team Spirit, Fighting PandaS a jeho posledním útočištěm před přestupem do Tundra Esports bylo v řadách mudgolems, se kterými získal medaili na ESL One Germany 2020.

V současné organizaci dosáhl na další skvělé týmové zápisy. Kromě zmíněného bronzového Majoru ve Stockholmu dokázal zvítězit na ESL One Fall 2021.

V rámci Tier 1 scény stojí za vyzdvihnutí dva turnaje na Blízkém východě - dubajský GAMERS GALAXY, kde "to cinklo" a saúdskoarabský Riyadh Masters 2022 - tam z toho bylo až 7. místo.

Změna v mentalitě

Kromě týmových úspěchů se rozhoupal Oliver Lepko v zázemí Tundra Esports také k práci na sobě a to nejen individuálním skillu ale i mentalitě.

"Největší věc, na kterou jsem se soustředil, je důslednost a mentální aspekty ve hře. Snažím se učit od ruhých, přijímám konstruktivní kritiku," zmínil se před The International před novináři.

Teď všechno zapadlo do velké zlaté skládačky v podobě titulu na The International. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších sezon.