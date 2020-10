Úžasná atmsoféra, všude fanoušci, vzpomíná Caster na CZC.cz iSport LIGU

Martin "Caster" Štěpán se v minulém ročníku CZC.cz iSport LIGY ještě v dresu Bohemky do finále. V něm nestačil na svého současného spoluhráče Jakuba "JamesBony" Němce. Jak vzpomíná na Grandfinále a co říká na nejnovější FIFU?

Minulý rok z toho bylo druhé místo. Jak sis celý turnaj užil?

„Pro mě osobně to bylo veliké překvapení. Hned při losu jsem si říkal, že na oběd budu doma, protože to byla opravdu skupina smrti. Turnaj jsem si užil suprově. Úžasná atmsoféra, všude fanoušci, prostě paráda.“

Co ti přinesla CZC.cz iSport LIGA?

„Nejspíše nabídky od mnoha týmů a hlavně psychickou pohodu na začátek nové FIFY.“

Prohrál proti svému nynějšímu spoluhráčí Bonymu, bavili jste se o tom někdy již jako sparťané?

„Ano, prakticky každý měsíc o tom vtipkujeme. Vtipné je, že týden před Grandfinále jsme spolu hráli o 3.místo a pak jsme si řekli, že si to dáme za týden ve finále znova a ono to vyšlo.“

SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY vyvrcholilo soubojem o 100 tisíc korun mezi Casterem z Bohemians a plzeňským Jamesem Bonym • Foto Pavel Mazáč / Sport

Ve víkendovce ti jen těsně utekla třicítka, cítíš se ve FIFA 21 dobře? Je lepší než 20?

„Trávim u toho opravdu hodně času, takže ano, zatím se cítím dobře a lepší než 20? Za mě ano, konečně máme víc způsobů jak dát gól.“

Jaká nová feature se ti líbí nejvíc?

„Právě to, že je víc způsobů jak skórovat. Už to není jen o tom ťukat si to 30 minut kolem vápna a čekat na jeden špatný soupěřův pohyb.“

Jak by vypadal tvůj ideální útok v nové Fifě?

„To jě těžký říct, rozodně bych ale chtěl R9.“

Hráči si stěžují na Virgila, přijde ti horší než v minulé Fifě?

„Ano, je to lehký podvodník.“

Kde vidíš svou největší sílu ve hře i mimo hru?

„Asi v psychice, na které jsem musel po neúspěchu v jiné lize hodně zapracovat a dlouho to trvalo.“

JamesBony (v pozadí) oslavuje rozhodující gól v SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jaký je tvůj cíl pro CZC.cz iSport LIGU?

„Cíle mám všude ty nejvyšší, ale konkurence je tu obrovská.“

Jak zvládáš velké množství turnajů a víkendovku dohromady?

„Je to fajn, jelikož oba módy jsou neskutečně rychlostně rozdílný a můžeme porovnávat naše schopnosti.“

Trochu z jiného soudku, jakou písničku si nejvíc spojuješ s Fifou?

„Jelikož FIFU hraju víc až od ročníku 2018 a ještě k tomu bez zvuku, tak si asi nic nevybavím, ale když slyším nějakou písničku, tak si hnedka řeknu „tu znám z FIFY“, ale to jsem ještě hrál párkrát do měsíce s kamarády u gauče.“