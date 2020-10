Sleduj MichSakovu cestu kvalifikací CZC.cz iSport LIGY na Twitchi

MichSako patří mezi nejoblíbenější české FIFA streamery, na Twitchi ho sleduje téměř 30 000 diváků! Jeho vysílání můžeš sledovat téměř každý den na twitch.tv/mich_sako.

Bude to pro mě výzva, říká MichSako před CZC.cz iSport LIGOU

Jak se těšíš na CZC.cz iSport LIGU?

„Těším se hodně, bude to pro mě výzva a zároveň i trochu nostalgie, protože si pamatuju, jak jsem iSport kvaldu zkoušel poprvé a to už je nějaký ten pátek.“ (usmívá se)

Máš nějaký stanovený cíl, čeho bys chtěl v lize dosáhnout?

„Asi ani ne, nejsem eSport hráč a ani nechci být, takže postup je pro mě nemožný. Každopádně budu rád za každý zápas, který vyhraju. Hlavně doufám, že divákům budu schopný ukázat hezký gameplay a pěkné góly.“

Jsi spokojený se sestavou, se kterou jdeš do turnaje? Máš nějakého oblíbence v týmu?

„Můj tým je díky mému skillu v otevírání balíčků na celkem dobré úrovni, ale na ty nejlepší týmy rozhodně nemám. Můj oblíbenec v týmu je možná pro některé překvapivý, protože spousta lidí by určitě čekala, že řeknu CR7, ale mým nejoblíbenějším hráčem je jednoznačně Saint-Maximin (on the wing).“ (směje se)



Jak ti zatím vyhovuje FIFA 21? Je lepší než minulý ročník?

„Rozhodně je to lepší než loni, ale stále mi ta hra nejde tak moc, jak bych si představoval. Primárně to bude o psychice a bránění, to jsou dvě oblasti, které na mé straně při zápasech FIFY selhávají celkem pravidelně.“ (směje se)

Je něco, co bys na FIFA 21 změnil?

„Pořád mi přijdou nesmyslné odrazy, ale toho se ve FIFĚ asi nikdy nezbavíme. Nechápu taky pískání konců poločasů a penalt, to mi občas zůstává rozum stát. A kolik gólů padá v nastavení na konci poločasu a zápasu, to je také celkem zvláštní. Tak jako tak, s tím nic neuděláme.“