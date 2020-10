Byl to splněný sen, vzpomíná JamesBony na titul v CZC.cz iSport Lize

Jakub "JamesBony" Němec po přestupu do Sparty • AC Sparta eSports

Prestižní boje ve fotbalovém simulátoru FIFA 21 jsou zpět. Včera odstartovala CZC.cz iSport LIGA, do jejíž kvalifikace se přihlásilo téměř 400 hráčů! První ročník ještě v plzeňském dresu ovládl Jakub „JamesBony“ Němec, nyní bude reprezentovat pražskou Spartu.

„Na loňský ročník vzpomínám hrozně rád. Pamatuji si celý finálový den od rána do večera. Jako by to bylo včera,“ říká JamesBony v rozhovoru pro deník Sport.

Ten den jste završil vítězstvím a finanční odměnou 100 tisíc korun…

„Sto tisíc bylo samozřejmě velmi příjemných, ale ještě mnohem víc můj život změnila samotná výhra v turnaji. Přišla nabídka ze Sparty. A každý, kdo mě zná, ví, co pro mě Sparta znamená. Byl to splněný sen.“

A teď je tu další ročník.

„Jsem moc rád, že je CZC.cz iSport LIGA zpět. Jen mě mrzí, že asi nebudeme hrát finále před diváky. V posledních dvou letech jsem si offline finále vždycky užíval. Turnajům to dodávalo prestiž.“

Máte ambici znovu vyhrát?

„Zatím se soustředím čistě na postup do Superfinále, pokud se mi to povede, tak mohu přemýšlet dál.“

Kdo je pro vás aktuálně největším konkurentem v potenciálním Superfinále?

„Za poslední rok se špička u nás rozšířila o spoustu nových jmen, takže není možné nikoho podcenit. Pokud bych měl někoho jmenovat, tak vyberu Serona (Sampi) a Lakyho (Viktoria Plzeň), protože mají nejvyrovnanější výkony.“

Blíží se výročí tvého již zmiňovaného příchodu do Sparty. Jak byste hodnotil své prozatímní působení?

„Moje angažmá ve Spartě přišlo zrovna v době koronaviru, takže hlavně offline turnajů bylo minimum. Na druhou stranu jsem si kvůli tomu mohl zahrát v mezinárodních zápasech proti TOP hráčům z Evropy a každý takový duel je skvělá zkušenost. Sám se sebou nejsem spokojený nikdy, takže se chci neustále zlepšovat.“

Někteří hráči mají problém s tím, že nevědí, co přesně v nové Fifě hrát. Jak jste na tom vy?

„Myslím, že to se týká na začátku ročníku úplně všech a já nejsem výjimka. První týdny jsou vždy o testovaní formací, hráčů, taktiky, atd. Často vypadá nový ročník na první pohled skoro stejně jako ten minulý, ale hned po prvních zápasech zjistíte, že změn je tam opravdu dost. Sám cítím, že potřebuji ještě nějaký čas, než si na nový ročník zvyknu.“

Našel jste nějakého svého obíbence v prvních dvou víkendovkách?

„Velmi mě překvapil Renato Sanches z týmu týdne. Výborná karta za relativně nízkou cenu.“

Jste celkově spokojený s FIFA 21? Co byste vylepšil?

„Upřímně, zatím spokojený nejsem. Podle mě je FIFA 21 arkádovější a reálný fotbal moc nepřipomíná. V každém zápase vidíte opakování stále stejných kliček a zneužívání věcí, které v letošním ročníku fungují. Blokovaní střel obránci je kapitola sama pro sebe.

Jsem rád, že je hra rychlejší, bránění složitější a konečně je zase možné pravidelně dávat góly hlavou. Každopádně jsem zvědav, co nám přinesou další updaty hry.“

Co byste poradil novým hráčům? Na jakou část svého gameplaye by se měli zaměřit ve FIFA 21 nejvíce, je to právě složitější bránění?

„Určitě bych se zaměřil na tu obranu, protože pro běžné hráče může být bránění v aktuálním ročníku složité a vyžaduje trénink. Dále bych doporučil natrénovat některé kličky, kterém vám výrazně usnadní cestu k zakončení.“

Přihlaste se do turnaje i vy!



Další kvalifikace CZC.cz iSport LIGA se odehraje již zítra od 17 hodin. Zúčastnit se může kdokoliv a zdarma z pohodlí svého domova. A nemusíte se bát profíků, šestnáct nejlepších hráčů loňského roku se zapojí do turnaje až v jeho pozdější fázi. Veškeré informace a registrace najdete na www.isportliga.cz.