Poslední šance! Kvailifikuj se na CZC.cz iSport Ligu od 17:00

Dnes máš poslední šanci přidat se k dvanácti postupivším do uzavřené kvalifikace o CZC.cz iSport Ligu. Registrovat se můžeš na www.isportliga.cz.

V closed kvalifikaci, která se odehraje 9.11., se utká 16 nejlepších z otevřených kvalifikací a 16 profíků ze Superfinále minulého ročníku. Šestnáct borců postoupí do skupinové fáze CZC.cz iSport Ligy. Ta proběhne o víkendu 14.-15.11 a budete ji moci sledovat na kanále twitch.tv/eleaguecz.

Hráči budou rozdělení do čtyř skupin po čtyřech. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do play off.

Finále bude na programu o týden déle, tedy 22.11. v neděli a budete jej moci taktéž sledovat na Twitch kanále Eleaguecz.